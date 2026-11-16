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OM : La signature de Frank Anguissa bloquée par Naples

OM : La signature de Frank Anguissa bloquée par Naples

OM
parClaude Dautel
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L'Olympique de Marseille a négocié avec Frank Anguissa afin qu'il puisse rejoindre l'effectif de Bruno Genesio dès le mercato de janvier. Mais Naples refuse pour l'instant de libérer l'international camerounais qui arrive en fin de contrat.
Révélé par l'OM, où il a joué jusqu'en 2018, Frank Anguissa a ensuite rejoint Fulham, Villarreal avant de s'installer à Naples en 2022. Sous contrat avec le club italien jusqu'en juin 2027, les négociations pour une prolongation ne se présentent pas bien, et l'idée d'un départ du milieu de terrain de 31 ans se confirme de jour en jour. Ce lundi, le quotidien napolitain Il Mattino confirme que le départ de Frank Anguissa se profile de plus en plus. Au point même que plusieurs clubs, y compris l'Olympique de Marseille, se sont renseignés sur la situation. Les dirigeants de l'OM auraient même déjà négocié un accord avec les représentants de Frank Anguissa afin que ce dernier arrive au Vélodrome dès le mois de janvier prochain. Cependant, Stéphane Richard et Grégory Lorenzi se heurtent à un sacré écueil, Aurelio de Laurentiis.

Naples reste ferme face à l'OM

Le propriétaire de Naples n'a pas du tout l'intention de voir partir librement Frank Anguissa et il a déjà fait savoir à l'Olympique de Marseille et autres clubs intéressés par l'international camerounais que ce dernier ne partira pas gratuitement au mercato d'hiver. Le club entraîné par Massimiliano Allegri réclamera au moins 6 millions d'euros pour un joueur qui n'aura plus que six mois de contrat. Forcément, à ce prix-là, l'intérêt du club phocéen va probablement disparaître, l'OM n'ayant aucun intérêt à dépenser une telle somme alors qu'en fin de saison Frank Anguissa pourra partir du Napoli. Car Enzo Bucchioni, journaliste pour TMW le confirme, le milieu de terrain semble avoir définitivement choisi de quitter le club du sud de l'Italie.
L'OM a contacté les agents de&nbsp;Frank Anguissa
Frank Anguissa a décidé de quitter Naples
Ces révélations de la presse italienne sur l'intérêt de l'OIympique de Marseille confirment que lors du mois de janvier 2027 le club de Frank McCourt ne restera pas inactif. Mais l'OM agira toujours avec des moyens financiers dégradés et ne pourra donc faire que des coups comme celui envisagé avec Frank Anguissa, à savoir trouver des accords avec des joueurs en fin de contrat et susceptibles de venir gratuitement ou pour pas cher.
A. Zambo Anguissa

A. Zambo Anguissa

CameroonCameroun Âge 31 Milieu

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"venir gratuitement ou pour pas cher..." Et le salaire, Alors que l'OM doit réduire sa masse salariale ?

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