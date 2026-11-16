FIFA : Diallo plante la France et s'attaque à Infantino
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Staff défaillant c'est pas nouveau. N'est ce pas Saammm ?
Un autre qui partira libre en juin.
Kondogbia, Harit, Emerson, fin de contrat juin 2027 Hojbjerg, Gomes, Garcia, Maupay, Moumbagna, Cornelius, Meîté, De Lange fin de contrat juin 2028 Gouiri, Egan-Riley fin de contrat juin 2029 Paixao, Aguerd, Weah, Abdelli fin de contrat juin 2030 Faut arrêter de raconter n'importe quoi, ceux que tu cites ne sont pas tous en fin de contrat.
ribery
Et rien de nouveau sur sa taupe ?
Ligue 1
Saison régulière
|Équipe
|Pts
|J
|V
|N
|D
|BP
|BC
|+/-
|23
|10
|7
|2
|1
|22
|10
|12
|21
|10
|6
|3
|1
|14
|7
|7
|20
|10
|6
|2
|2
|17
|10
|7
|18
|10
|6
|0
|4
|22
|14
|8
|17
|10
|5
|2
|3
|15
|9
|6
|17
|10
|5
|2
|3
|15
|12
|3
|16
|10
|4
|4
|2
|13
|11
|2
|16
|10
|5
|1
|4
|21
|21
|0
|15
|10
|4
|3
|3
|18
|12
|6
|15
|10
|4
|3
|3
|9
|8
|1
|13
|10
|4
|1
|5
|17
|15
|2
|13
|10
|3
|4
|3
|15
|14
|1
|10
|10
|3
|1
|6
|18
|22
|-4
|10
|10
|3
|1
|6
|13
|24
|-11
|8
|10
|1
|5
|4
|12
|19
|-7
|8
|10
|2
|2
|6
|9
|19
|-10
|8
|10
|2
|2
|6
|7
|17
|-10
|2
|10
|0
|2
|8
|9
|22
|-13