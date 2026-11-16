FIFA : Diallo plante la France et s'attaque à Infantino

A la recherche d’un candidat pour faire tomber Gianni Infantino, l’UEFA croit en Philippe Diallo. Le président de la Fédération Française de Football pourrait déposer sa candidature pour diriger la FIFA à partir de l’année prochaine.

Fervente opposante de Gianni Infantino, l’UEFA cherche désespérément un homme capable de détrôner le président de la FIFA. Malheureusement pour elle, l’heureux élu ne sera sans doute pas Arsène Wenger. L’Alsacien a sérieusement envisagé une candidature à l’élection présidentielle de la FIFA prévue le 18 mars prochain. Mais le directeur du développement mondial du football, qui s’est éloigné de l’Italo-Suisse après avoir critiqué son projet de vente de parts du Mondial, a finalement décidé de s’abstenir.

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Son retrait représente un coup dur pour l’instance européenne qui doit mettre la main sur un nouveau candidat le plus vite possible. D’après L’Equipe, l’UEFA pense à Sandor Csanyi, patron de la Fédération hongroise et vice-président du Conseil de la FIFA. Mais de son côté, Romain Molina dévoile une autre piste plus connue dans l’Hexagone. Le journaliste parle d’une rumeur persistante sur une candidature de Philippe Diallo. L’actuel président de la Fédération Française de Football serait le nouvel homme de la situation aux yeux de l’UEFA et de son patron Aleksander Ceferin.

Une information plutôt étonnante dans la mesure où le Français ne fait déjà pas l’unanimité dans son propre pays, ni même au sein de son instance. Notre confrère rappelle également que Philippe Diallo faisait secrètement partie des soutiens de Gianni Infantino il n’y a pas si longtemps. Pas sûr que le président de la FFF représente le meilleur des candidats pour détrôner le grandissime favori à sa propre succession. Quoi qu’il en soit, le boss du foot français devra vite donner sa réponse sachant que les candidatures à l’élection présidentielle de la FIFA sont seulement acceptées jusqu’à mercredi.