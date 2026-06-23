ICONSPORT 279970 0001

OL : Openda prêté avec option d'achat, la Juventus accepte

OL23 juin , 12:40
parClaude Dautel
2
Ajouter comme source préférée sur Google
Depuis quelques jours, la presse italienne évoque l'intérêt de l'Olympique Lyonnais pour Loïs Openda, l'attaquant belge de la Juventus. Le club italien est même prêt à aider Lyon dans cette opération.
Prêté l'an dernier par le RB Leizpig, Loïs Openda est désormais officiellement un joueur de la Juventus, la Vieille Dame ayant versé 42,7 millions d'euros au club allemand pour cette opération. Mais l'ancien Lensois ne fera pas de vieux os à Turin, puisque les dirigeants du club de Serie A veulent s'en séparer dès ce mercato. Cependant, ils sont bien conscients qu'aucun club n'acceptera de mettre autant d'argent qu'eux pour faire venir l'attaquant belge de 26 ans. C'est pour cela que la Juventus est prête à faire des efforts pour faciliter le départ de Loïs Openda. Ce mardi, le quotidien sportif turinois Tuttosport confirme que l'Olympique Lyonnais fait partie des clubs qui ont pris des renseignements concernant Loïs Openda, et la Juventus a immédiatement fait savoir qu'elle acceptait de prêter son joueur, avec une option d'achat. Une réponse qui cache cependant le problème majeur de ce dossier.

La Juventus veut une solution rapide pour Loïs Openda

A la Juventus, Loïs Openda touche un salaire de 7,5 millions d'euros, autrement dit l'Olympique Lyonnais ne paiera jamais autant à un joueur, sachant que le joueur lyonnais le mieux payé est Corentin Tolisso, lequel touche 5,4 millions d'euros. Nos confrères de Tuttosport affirment que la Juventus souhaite rapidement régler le dossier Openda, mais s'ils veulent vraiment l'envoyer à l'OL, ils devront prendre en charge une partie du salaire de l'attaquant belge. De quoi refroidir très sérieusement cette piste, même si le dossier Endrick a montré l'an dernier que Matthieu Louis-Jean avait l'art de boucler des dossiers qui sur le papier semblaient totalement impossibles à finaliser.
Cependant, Loïs Openda n'a pas le profil du prodige brésilien, et surtout la Juventus n'est pas le Real Madrid et n'est pas décidée à tout assumer de ce départ de Loïs Openda attendu lors de ce mercato. A voir aussi si ce dernier souhaite revenir en Ligue 1 à ce stade de sa carrière, sachant que l'AS Monaco serait également intéressée par l'ancien joueur du RC Lens.

Lire aussi

L'OL se sépare de Mukuba mais anticipe son explosionL'OL se sépare de Mukuba mais anticipe son explosion
OL : Mohamed Ouédraogo à Lyon, c'est bouillantOL : Mohamed Ouédraogo à Lyon, c'est bouillant
OL : Un serial buteur portugais arrive à Lyon pour 10 MEOL : Un serial buteur portugais arrive à Lyon pour 10 ME
Articles Recommandés
Greenwood ICONSPORT_366586_0519
OM

L'OM exige 55ME pour Greenwood, il a décidé de partir

ICONSPORT_366586_0494
Mercato

L'OM rate un transfert tout cuit, l'OL encaisse 30 ME

ICONSPORT 366783 0149
PSG

PSG : Gonçalo Ramos s'en va, une première offre arrive

ICONSPORT_368858_0033
Equipe de France

EdF : Cherki recommence ses bêtises, Riolo hallucine

Fil Info

23 juin , 13:00
L'OM exige 55ME pour Greenwood, il a décidé de partir
23 juin , 12:20
L'OM rate un transfert tout cuit, l'OL encaisse 30 ME
23 juin , 12:00
PSG : Gonçalo Ramos s'en va, une première offre arrive
23 juin , 11:30
EdF : Cherki recommence ses bêtises, Riolo hallucine
23 juin , 11:00
TV : France Pierron mise sur la touche jusqu'à la fin de saison
23 juin , 10:30
PSG : L'étonnant sacrifice à 35 ME de Luis Campos
23 juin , 10:00
L'OL a peur des transferts fantômes, la DNCG le sait
23 juin , 9:46
Un joueur de Ligue 2 en état de mort cérébrale après une noyade
23 juin , 9:20
L'ASSE négocie un accord qui va changer la vie de ses supporters

Derniers commentaires

EdF : Cherki recommence ses bêtises, Riolo hallucine

Cherki c'est Docteur jekyll et míster hyde, capable du meilleur et du pire (diletante, gris-gris, etc.). Ce n'est pas nouveau, c'est depuis Lyon qu'il est comme ça

EdF : Cherki recommence ses bêtises, Riolo hallucine

Il n'est pas le seul à avoir joué en pantoufle : Akliouche ou Doué aussi ...

L'OM exige 55ME pour Greenwood, il a décidé de partir

c'est sont joueur vedette avec la plus grosse valeur marchande lol

L'OM exige 55ME pour Greenwood, il a décidé de partir

mais arreter de dire des conneries greenwood ne partiras a moins de 55 et peux être même en juillet 60M vous penser pas que L'OM va le faire cadeau

L'OM rate un transfert tout cuit, l'OL encaisse 30 ME

Ballerdi doit rester à l'OM

Ligue 1

CalendrierRésultats
ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1
O. Marseille
00000000
2
O. Lyonnais
00000000
3
Brest
00000000
4
Lens
00000000
5
Toulouse
00000000
6
Nice
00000000
7
Paris Saint Germain
00000000
8
Rennes
00000000
9
Strasbourg
00000000
10
LOSC Lille
00000000
11
Angers SCO
00000000
12
Le Havre
00000000
13
Auxerre
00000000
14
Paris
00000000
15
Monaco
00000000
16
Troyes
00000000
17
Le Mans
00000000
18
Lorient
00000000

Loading