OL : Openda prêté avec option d'achat, la Juventus accepte

Depuis quelques jours, la presse italienne évoque l'intérêt de l'Olympique Lyonnais pour Loïs Openda, l'attaquant belge de la Juventus. Le club italien est même prêt à aider Lyon dans cette opération.

confirme que l'Olympique Lyonnais fait partie des clubs qui ont pris des renseignements concernant Loïs Openda, et la Juventus a immédiatement fait savoir qu'elle acceptait de prêter son joueur, avec une option d'achat. Une réponse qui cache cependant le problème majeur de ce dossier. Prêté l'an dernier par le RB Leizpig, Loïs Openda est désormais officiellement un joueur de la Juventus, la Vieille Dame ayant versé 42,7 millions d'euros au club allemand pour cette opération. Mais l'ancien Lensois ne fera pas de vieux os à Turin, puisque les dirigeants du club de Serie A veulent s'en séparer dès ce mercato . Cependant, ils sont bien conscients qu'aucun club n'acceptera de mettre autant d'argent qu'eux pour faire venir l'attaquant belge de 26 ans. C'est pour cela que la Juventus est prête à faire des efforts pour faciliter le départ de Loïs Openda. Ce mardi, le quotidien sportif turinois Tuttosport confirme que l'Olympique Lyonnais fait partie des clubs qui ont pris des renseignements concernant Loïs Openda, et la Juventus a immédiatement fait savoir qu'elle acceptait de prêter son joueur, avec une option d'achat. Une réponse qui cache cependant le problème majeur de ce dossier.

La Juventus veut une solution rapide pour Loïs Openda

A la Juventus, Loïs Openda touche un salaire de 7,5 millions d'euros, autrement dit l'Olympique Lyonnais ne paiera jamais autant à un joueur, sachant que le joueur lyonnais le mieux payé est Corentin Tolisso, lequel touche 5,4 millions d'euros. Nos confrères de Tuttosport affirment que la Juventus souhaite rapidement régler le dossier Openda, mais s'ils veulent vraiment l'envoyer à l'OL, ils devront prendre en charge une partie du salaire de l'attaquant belge. De quoi refroidir très sérieusement cette piste, même si le dossier Endrick a montré l'an dernier que Matthieu Louis-Jean avait l'art de boucler des dossiers qui sur le papier semblaient totalement impossibles à finaliser.

Cependant, Loïs Openda n'a pas le profil du prodige brésilien, et surtout la Juventus n'est pas le Real Madrid et n'est pas décidée à tout assumer de ce départ de Loïs Openda attendu lors de ce mercato. A voir aussi si ce dernier souhaite revenir en Ligue 1 à ce stade de sa carrière, sachant que l'AS Monaco serait également intéressée par l'ancien joueur du RC Lens.