OL : Un serial buteur portugais arrive à Lyon pour 10 ME

En quête de renfort sur le plan offensif, l’Olympique Lyonnais cible Claudio Braga, l’attaquant portugais des Hearts of Midlothian. Les négociations ont débuté et le transfert pourrait s’élever à 10 millions d’euros.

Le mercato estival de l’Olympique Lyonnais va connaître un sérieux coup d’accélérateur dans les prochains jours. Le club rhodanien passe mardi devant la DNCG et une fois cette étape franchie, plusieurs officialisations vont intervenir. Les signatures de Mads Bidstrup (Salzbourg) et de Julien Duranville (Dortmund) sont notamment attendues en plus de celle déjà actée de Kaïl Boudache. Une fois tous ces transferts officialisés, la priorité de l’OL sera de se renforcer au poste de numéro neuf puisque Roman Yaremchuk et Endrick ont quitté le club après leur prêt de six mois.

Selon les informations de Foot Mercato, les dirigeants lyonnais ont identifié l’une de leurs cibles privilégiées en Ecosse. Le média spécialisé rapporte que des négociations ont débuté pour le possible transfert de Claudio Braga, avant-centre portugais de 26 ans, auteur de 14 buts et 5 passes décisives en 33 matchs de championnat cette saison. Sous contrat avec le club des Hearts of Midlothian jusqu’en 2028, l’attaquant formé au Portugal ne sera pas retenu par son club… à condition que l’OL pose au moins 10 millions d’euros sur la table.

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