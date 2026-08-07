Monaco tente le gros coup Lukaku

Après une saison cauchemardesque passé à Naples, Romelu Lukaku est encore à la recherche d'un nouveau club. Mis en vente pour seulement 10 millions d'euros, le meilleur buteur de l'histoire de la Belgique est sur les tablettes de l'AS Monaco.

L'aventure de Romelu Lukaku à Naples a définitivement tourné au vinaigre. Après une première saison réussie (36 matchs de Serie A pour 14 buts et 10 passes décisives), l'attaquant belge a connu l'enfer lors du précédent exercice. Blessé tout au long de la saison, il n'a participé qu'à 7 petites rencontres toutes compétitions confondues, pour seulement 1 but et 64 minutes de temps de jeu cumulé.

Pire, la relation avec le club s'est totalement rompue à cause de plusieurs différends importants. Son départ cet été est désormais acté, et Aurelio De Laurentiis demande 10 millions d'euros pour le laisser partir. Une somme abordable pour de nombreux clubs qui en profiteraient bien, à l'instar de l' AS Monaco qui cherche un remplaçant à Folarin Balogun.

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Lukaku, la nouvelle folie monégasque

Comme l'indique La Gazzetta dello Sport, l'AS Monaco fait en effet partie des clubs intéressés à l'idée de recruter Romelu Lukaku avant la fermeture du mercato estival. Les dirigeants monégasques savent que la priorité de l'attaquant belge est de rester en Europe afin de rester au plus haut niveau. Toutefois, ce dossier ne sera pas si facile à maîtriser : la Turquie le suit également de près, tout comme l'Arabie saoudite, qui profiterait de la notoriété du joueur pour continuer à faire parler de son championnat.

L'AS Monaco doit toutefois faire attention à ses finances : le club doit travailler sous l'oeil avisé de la DNCG et ne peut pas faire des folies. Sans vente préalable, comme celle de Folarin Balogun, justement, il sera difficile de s'aligner sur les exigences salariales de Romelu Lukaku, lesquelles doivent être relativement élevées compte tenu de son expérience. De son côté, Lukaku a obtenu quelques jours de vacances supplémentaires de la part de son club, signe, s'il en fallait encore, que plus personne à Naples ne compte sur lui.