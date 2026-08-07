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Franck Haise

Rennes : Franck Haise prolonge jusqu'en 2028 (off.)

Rennes07 août , 16:39
parQuentin Mallet
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Arrivé sur le banc du Stade Rennais en février dernier pour balayer l'ère Habib Beye, Franck Haise a été récompensé de son travail prometteur.
Le club breton vient d'officialiser la prolongation de son contrat jusqu'en juin 2028 dans un communiqué publié son site, alors que son précédent bail devait prendre fin à l'issue de la prochaine saison (en juin 2027). « Franck Haise et ses adjoints prolongent. Entraîneur général de l’équipe professionnelle depuis février 2026, Franck Haise prolonge son contrat d’une saison avec le Stade Rennais », peut-on notamment lire. Depuis son arrivée, l'ancien entraineur du RC Lens a remporté 8 rencontres, pour seulement 3 défaites et 1 nul.
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Ekwah définitivement éjecté, l’ASSE a une offre !

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ils ont déjà plus dépensé que tous les clubs de ligue macdo réunis hors quatar.. ils veulent juste profitez au maximum des clubs qui sont beaucoup plus mal lotis qu'eux c'est la loi du plus fort tout simplement..

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(L’OL est frustré par le transfert de Pavel Sulc) ... mais le public aussi commence a être frustré ... la vente de ces "excellents" joueurs dont fait partie Pavel Sulc ... pour récupérer quoi ? qui? À un moment donné il faudra bien arriver a construire dans le long terme... et avec , seulement avec , une équipe régulière ça finira par payer, mais là pour l'instant, ???

Le PSG envoie 53 ME pour Godts, ça bloque toujours

Sérieux ca devient ridicule si c'est vrai... on a besoin de joueur pour la supercoupe ! sérieux a 5 ou 7M€ pres, go !!

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Bla bla bla

Humilié par Vinicius, Arsenal se venge sur le PSG

La facture risque bien d'être salée pour le PSG. ^^

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