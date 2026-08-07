Rennes : Franck Haise prolonge jusqu'en 2028 (off.)

ils ont déjà plus dépensé que tous les clubs de ligue macdo réunis hors quatar.. ils veulent juste profitez au maximum des clubs qui sont beaucoup plus mal lotis qu'eux c'est la loi du plus fort tout simplement..
(L’OL est frustré par le transfert de Pavel Sulc) ... mais le public aussi commence a être frustré ... la vente de ces "excellents" joueurs dont fait partie Pavel Sulc ... pour récupérer quoi ? qui? À un moment donné il faudra bien arriver a construire dans le long terme... et avec , seulement avec , une équipe régulière ça finira par payer, mais là pour l'instant, ???
Sérieux ca devient ridicule si c'est vrai... on a besoin de joueur pour la supercoupe ! sérieux a 5 ou 7M€ pres, go !!
Bla bla bla
La facture risque bien d'être salée pour le PSG. ^^
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𝗥𝗲𝗻𝗻𝗮𝗶𝘀, 𝗰𝗼𝗺𝗺𝗲 𝘂𝗻𝗲 𝗲́𝘃𝗶𝗱𝗲𝗻𝗰𝗲. L'aventure continue : des souvenirs à célébrer, des chapitres à écrire 🎞️ #Haise2028
De nouveaux chapitres à écrire pour entretenir un lien indéfectible. Retour aux sources, en 𝑹𝒐𝒖𝒈𝒆 𝒆𝒕 𝑵𝒐𝒊𝒓 🎞️ #DegemerMatFranck