OL : Mohamed Ouédraogo à Lyon, c'est bouillant

Si on gagne la coupe du monde cette année, je pense qu'il n'en sera clairement pas loin meme si je vois d'ici quelques parisiens pas objectif nous dirent le contraire...
Il va jouer la Ligue Europa il me semble. Le nom de ce club de L2 portugaise me disait quelque chose, ils ont gagné la Coupe du Portugal contre le Sporting, belle perf. Un club qui va peut être jouer la montée.
meilleur joueur de l'histoire du football français peut être pas mais des attaquants Français sans aucun doute
Lionel qui continue dans l'antisémitisme a chaque post. Dès que tu cites un mec faut qu'il soit juif ou de parents juifs, t'es un caricature de mec d'extrême gauche 😂🤣😂 Tu as pleins d'affaires de viols d'OQTF, tu veux pas les sortir comme exemples ? Ah bah non, là ça ne t'intéresse pas s'il est pas juif... Que Polanski soit condamnable, pas de soucis, je suis d'accord. Idem pour Epstein et tous ceux qui ont commis des viols en particulier sur des enfants, aucune clémence pour les violeurs... mais toi t'es juste un antisémite qui ne veut voir les choses qu'à travers les juifs
mais du coup tu gagnais rien avec marquinhos non plus mdr et plein d'autres
|Équipe
|Pts
|J
|V
|N
|D
|BP
|BC
|+/-
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
Loading
🚨EXCL: 🔴🔵🇧🇫 #Ligue1 | ❗️L'OL accélère sur Mohamed Ouédraogo, le latéral gauche de SCR Altach ➡️ Plusieurs clubs se sont positionnés mais l'OL a une longueur d'avance sur ses prétendants Avec @ChemssBelgacem footmercato.net/transferts-en-…