OL : Mohamed Ouédraogo à Lyon, c'est bouillant

L’OL va très probablement perdre Abner cet été et a déjà identifié son potentiel remplaçant. Le club rhodanien est très avancé dans les négociations avec le SCR Altach pour la signature de Mohamed Ouédraogo.

L’Olympique Lyonnais travaille vite en ce début de mercato estival. Le club rhodanien a déjà avancé ses pions dans plusieurs dossiers et pourrait officialiser dans les jours à venir les signatures de Mads Bidstrup (Salzbourg) et de Julien Duranville (Dortmund) après avoir déjà annoncé celle du jeune Kaïl Boudache en provenance de l’OGC Nice.

Matthieu Louis-Jean a la volonté d’avancer rapidement sur le marché des transferts afin de bâtir une équipe la plus complète possible pour les barrages de Ligue des Champions. Des retouches devraient aussi intervenir en défense. Abner a par exemple des touches et pourrait être vendu en cas de proposition aux alentours des 10 millions d’euros.

L’OL est vendeur d’autant que les Gones ont déjà identifié le potentiel successeur du latéral gauche brésilien. Selon les informations de Foot Mercato, Matthieu Louis-Jean a jeté son dévolu sur Mohamed Ouédraogo. Le journaliste Santi Aouna affirme que Lyon a récemment « accéléré » sur ce dossier et négocie avec le club autrichien du SCR Altach.

L'OL en négociations avancées avec Ouédraogo