L'OL se sépare de Mukuba mais anticipe son explosion

Dans un communiqué officiel publié ce lundi soir, l’OL a officialisé le départ de Mukuba au FC Zlin. Un transfert sans indemnité de transfert avec en contrepartie un gros bonus à la revente.

« L’Olympique Lyonnais annonce le départ de Prince Mbatshi Mukuba au FC Zlin. L’opération ne comprend aucune indemnité de transfert mais prévoit un intéressement de 25 % sur une éventuelle future mutation du joueur. Arrivé à l’OL en 2016, le défenseur de 20 ans a effectué l’ensemble de sa formation au sein du club, disputant plus de 40 rencontres avec l’équipe réserve en N3. L’Olympique Lyonnais souhaite à Prince Mbatshi Mukuba une belle réussite pour la suite de sa carrière au FC Zlin, promu cette saison en première division tchèque » écrit le club rhodanien sur son site internet.