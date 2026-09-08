OL : Il quitte le club, les supporters sans pitié

L'OL a bouclé un dernier transfert avec le départ de Mathys De Carvalho. Pas de montant spectaculaire pour cette dernière transaction, pour un joueur qui n'a pas convaincu et a été beaucoup critiqué malgré son jeune âge.

L’Olympique Lyonnais a annoncé un dernier transfert pour cet été. Ce lundi, Mathys De Carvalho a fait ses valises en direction de l’Arabie Saoudite, puisqu’il a été vendu pour 1 million d’euros à Al-Diriyah. Ce n’est forcément pas l’achat le plus dépensier de l’été en Arabie saoudite, mais le milieu de terrain défensif avait l’horizon bouché à Lyon. Utilisé avec parcimonie la saison dernière, il avait eu du temps de jeu ces dernières semaines, avec des recrues pas encore prêtes.

De Carvalho, trop mis en avant par Fonseca ?

Pur produit du centre de formation, le Franco-Portugais n’a pas été épargné par les critiques en raison de son niveau de jeu un peu juste pour le groupe professionnel. Un peu trop souvent mis en avant par Paulo Fonseca aux yeux des supporters, De Carvalho s’est tout de même pris une vague de critiques violentes à l’annonce de son départ, avec beaucoup de « bon débarras » pour « le neveu du coach ».

Des attaques qui ont tout de même fait réagir une majorité de supporters de l’OL, pour qui le jeune milieu avait forcément du potentiel, et était surtout un Gone à encourager plutôt qu’à critiquer en permanence, le sport numéro 1 des suiveurs sur les réseaux sociaux. « Les gens ont été très dur avec lui alors que ça reste un jeune joueur dont le comportement a tjrs été exemplaire. Bonne continuation à lui », « Paulo l’a beaucoup trop utilisé et c'était pas lui rendre service », « Quelle ingratitude de la part des « supporters » », « Bonne continuation à lui, il a rempli sa mission et part sans poser problème », ont lancé des supporters de l’OL qui estiment plutôt que Paulo Fonseca n’aurait pas du lui donner autant de temps de jeu alors que le joueur était en difficulté.