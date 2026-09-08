Daniel Riolo s'en prend à Céline Dion et ses fans

En dehors de l'After Foot, Daniel Riolo participe à l'émission Estelle Midi sur RMC, et ce lundi, ce n'est pas contre un joueur du PSG ou de l'OM que le journaliste s'est emballé. Il a seulement mis des tacles démesurés à Céline Dion et ses fans, avant la série de concerts que la chanteuse donnera à Paris.

Pas besoin d'être un(e) admirateur(trice) de Céline Dion pour savoir que cette dernière se produira en spectacle à partir du 12 septembre à la Plenitude Arena, anciennement Paris La Défense Arena. Arrivée à Paris la semaine passée, la star canadienne prépare actuellement son concert, et chaque jour, en quittant le palace parisien où elle réside, elle vient saluer des centaines de fans massés devant l'hôtel 5 étoiles. Pour Daniel Riolo, cette séquence quotidienne est grotesque, et le journaliste de RMC s'inquiète même pour Céline Dion dont il pense qu'elle n'est pas au sommet de sa forme. Et forcément, fidèle à ses habitudes, il colle des tacles à tout le monde.

Daniel Riolo ne sera pas invité aux concerts de Céline Dion

N'ayant que faire de la popularité de Céline Dion, Daniel Riolo a vidé son sac dans l'émission d'Estelle Denis. « Moi, la première fois que j'ai vu les images du petit show là, j'ai frissonné de gêne. J'étais devant la télé, j'étais glacé. Je me suis dit mais qui sont les gens qui restent là comme ça devant ? J'avais envie d'aller les voir, de les raccompagner chez eux, de leur dire : rentrez quoi ! Enfin, qu'est-ce que vous faites là en fait ?, s’interroge Daniel Riolo avant de s’en prendre personnellement à la chanteuse. La pauvre, elle tient à peine debout. J’ai vraiment l' impression qu'elle ne va pas très très bien. Elle est là dans ses tenues excentriques, on dirait la reine-mère qui descend du château, parce qu'elle est devant le Royal Monceau quand même (...) Franchement, ça me fait de la peine pour les gens ! »