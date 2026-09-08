Il fait ses débuts sur Ligue 1+, « c’était une horreur »

Nouveau consultant de Ligue 1+, Pierrick Capelle a pris un bain de foule à Angers ce dimanche pour le match qu'il commentait. Mais il a aussi moins aimé certaines choses.

Ligue 1+ a récupéré l’ensemble des matchs de Ligue 1 cette saison, et forcément, cela demande une couverture encore plus complète. La chaine de la LFP a aussi fait son mercato, et a recruté des anciens internationaux français comme Philippe Méxès par exemple. Mais il y a un nouveau venu avec les consultants « made in » France avec Pierrick Capelle, qui vient tout juste de prendre sa retraite. L’ancien joueur emblématique du SCO a débuté avec le match Lorient-Troyes, puis celui de son ancien club face à Rennes, dimanche dernier.

Un retour remarqué à Angers

L’occasion pour lui de revenir sur ses débuts, avec notamment son retour sur la pelouse de Raymond-Kopa et les émotions qui vont avec. « C’était très agréable, presque même émouvant à un moment donné. Quand j’ai entendu l’ovation des supporters en passant devant la tribune Colombier. C’était spontané, ils m’ont vu passer, je voyais les gens se lever, des applaudissements nourris, des regards d’enfants, d’adultes. Je sentais qu’ils étaient vraiment heureux de me revoir, et moi aussi évidemment. Ça m’a fait vraiment chaud au cœur », a expliqué l’ancien métronome du SCO, qui reconnait aussi dans cet entretien à Ouest-France qu'il a du apprendre beaucoup de choses en peu de temps pour être à la hauteur de son rôle de consultant.

Et il y a encore des choses à maitriser, notamment le ton et la voix nécessaires pour rendre mieux à l’antenne. Pour le moment, le rendu ne lui donne pas satisfaction, c’est le moins que l’on puisse dire. « Si je me suis réécouté ? Oui, la semaine dernière une fois seulement, parce que je voulais bosser sur Angers - Rennes assez vite. Et c’était une horreur, je ne pouvais pas m’entendre. On va voir ce que ça donne avec ce deuxième match. Sachant que je ne commente pas le week-end prochain, je vais pouvoir prendre un peu plus de temps. On m’avait prévenu : au début, c’est insupportable de s’écouter », a reconnu Pierrick Capelle, qui va devoir prendre ses marques dans son nouveau métier.