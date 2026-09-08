Ligue 1 : Le PSG n'a qu'un seul concurrent pour le titre

Ligue 1 : Le PSG n'a qu'un seul concurrent pour le titre

Ligue 108 sept. , 10:00
parGuillaume Conte
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Le PSG est toujours le grand favori pour conserver son titre de champion de France. Mais la résistance s'organise et un club de Ligue 1 peut enfin croire en ses chances de créer la surprise.
« Si vous voulez parier sur qui va être champion, on peut parier ». Après la défaite face à l’AS Monaco, Luis Enrique était comme d’habitude très défiant, et n’a pas caché la confiance qu’il a dans son équipe de se réveiller et de conserver son titre de champion de France. Avec deux points en trois matchs, le PSG a débuté très timidement mais le double champion d’Europe sait qu’il a énormément de marge. Non seulement il est capable d’enchainer les victoires pendant plusieurs semaines pour revenir au premier plan, mais en plus aucun club n’est capable de tenir le rythme d’un futur champion sur toute une saison, même si le RC Lens a longtemps tenu la dragée haute aux Parisiens lors du précédent exercice.

Terrible constat pour l'OM

Mais avec un début aussi timide, le PSG donne de l’espoir aux autres équipes. Toutefois, malgré la solidité de Rennes, le potentiel de l’Olympique Lyonnais, ou l’énergie des Nordistes Lille et Lens, il n’y a officiellement qu’une seule équipe qui peut espérer remporter le titre de champion de France. Selon le site spécialisé sur les statistiques Opta, seule l’AS Monaco a les capacités de ravir la couronne au PSG. Le super-ordinateur a simulé jusqu’à 10.000 fois la compétition en prenant de nombreux critères pour voir qui allait terminer premier au soir de la 34e journée.
Le PSG reste largement en tête avec 49 % de chances de remporter le titre, malgré son début de saison raté. Seul Monaco a un pourcentage de chance élevé derrière lui, avec 18 %. Ensuite, Lille (9 %), Lens (5%), Lyon (5%) et Rennes (4%) peuvent garder un infime espoir, même s’il faudra un écroulement total des Parisiens sur plusieurs mois pour rendre cet exploit possible.
Opta Ligue 1
Et l’OM dans tout cela ? Même les ordinateurs ne donnent pas beaucoup d’espoirs aux troupes de Bruno Genesio, qui n’ont que 1,5 % de chances d’être champions, entre le Paris FC et Brest. Pour Marseille, les chances d’être bagagistes sont malheureusement plus importantes, avec 2,2 %.
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