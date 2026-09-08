Ballon d'Or 2026 : Dembélé révèle le nom du grand gagnant
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Ballon d'Or 2026 : Dembélé révèle le nom du grand gagnant

PSG08 sept. , 11:00
parHadrien Rivayrand
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On connaîtra ce mardi la liste des nommés au Ballon d'Or 2026. Pour rappel, la cérémonie aura lieu le lundi 26 octobre prochain à Londres. Ousmane Dembélé a hâte d'y être.
Qui succédera à Ousmane Dembélé au palmarès du Ballon d'Or ? Le suspense est énorme cette année, car aucun favori naturel ne se dégage vraiment. On peut citer Kylian Mbappé, Harry Kane ou encore des joueurs du Paris Saint-Germain, qui sortent une nouvelle fois d'une énorme saison. Ousmane Dembélé a des chances de bien figurer au classement de la compétition, même s'il ne s'imagine pas vraiment pouvoir enchaîner un deuxième titre de suite.

Dembélé voit grand pour le PSG

Ces dernières heures, le joueur du PSG a en tout cas donné son top 3 final pour le Ballon d'Or 2026. Lors d'une interview accordée à France Football, l'international français a notamment misé sur un nouveau sacre d'un coéquipier parisien : « Je ne pense pas qu'il est indécis, ce trophée, je pense qu'il va rester dans les mains d'un joueur du PSG. Mon top trois ? Kvara, Harry Kane et je pense Kylian Mbappé. Je ne me mets jamais dans les trucs comme ça. Si c'est moi qui parle, je ne vote pas. »

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À noter qu'Ousmane Dembélé espère également que certains joueurs ne seront pas oubliés lors de cette édition, notamment son coéquipier du PSG, Willian Pacho : « Michael Olise peut être dedans car il a fait une saison incroyable. Lamine Yamal, Fabián Ruiz. Et Pacho, j'espère que l'on ne va pas l'oublier cette année. »
Pas moins de dix joueurs du Paris Saint-Germain devraient être présents au classement du Ballon d'Or 2026. Tout simplement un record. On pourrait ainsi retrouver Ousmane Dembélé, Désiré Doué, Khvicha Kvaratskhelia, Fabián Ruiz, Ferran Torres, Marquinhos, Willian Pacho, Achraf Hakimi, Nuno Mendes, Vitinha ou encore João Neves.
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