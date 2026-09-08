OM : Genesio n’a fait qu'une demande à McCourt, la réponse a été radicale

A force de vendre pendant tout l'été, l'OM se retrouve dépeuplé à un poste bien précis. Bruno Genesio avait identifié ce problème, mais il s'est heurté à Frank McCourt.

Après la victoire en trompe l’œil face à une équipe de Strasbourg qui n’était clairement pas prête, l’OM a déjà lâché du lest avec deux défaites face à Monaco et au Paris FC. La Coupe d’Europe arrive, et l’enchainement des matchs peut faire très mal aux têtes et aux jambes des joueurs marseillais. Cela s’est vu contre Paris ce dimanche au Vélodrome, malgré la volonté d’aller parfois chercher l’adversaire très haut, l’OM s’est ensuite fait transpercer au coeur du jeu avec des écarts criants entre les lignes.

Trois joueurs pour trois postes, c'est la crise

Les milieux de terrain utilisés, comme Himad Abdelli et Pierre-Emile Hojbjerg ne sont clairement pas des dévoreurs d’espace, et un joueur d’impact capable de boucher les trous manque. Bruno Genesio l’a bien remarqué mais il n’a absolument rien pu faire à ce sujet. Quand il a vu son entrejeu se dépeupler et Quinten Timber partir à son tour vers Crystal Palace, il a demandé une seule recrue, vitale à ses yeux, au milieu de terrain, assurent L’Equipe et RMC.

Une demande immédiatement refusée par la direction, contrainte de respecter les voeux de Frank McCourt et qui ne comptait pas recruter à moins de vendre Igor Paixao ou Amine Gouiri par exemple. Si l’OM a fait des économies, cela se ressent au coeur du jeu, où seuls trois joueurs sont utilisables pour le moment, avec l’Algérien, le Danois et l’Anglais Angel Gomes. Derrière, avec les blessures de Geoffroy Kondogbia et Tochukwu Nnadi, c’est le désert et les jeunes du club ne sont pas encore jugés aptes à compenser ces pertes. Avec son activité, Amine Harit pourra être une solution dans l’axe, mais Bruno Genesio l’a bien compris, les solutions manquent cruellement à ce poste. Autant dire que la saison va être longue, car aucun renfort n’est bien évidemment prévu par la direction. Et les adversaires vont rapidement identifier cette faiblesse criante de l’OM.