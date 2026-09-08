Tout va bien à l'ASSE, il n'est pas satisfait du tout

L'ASSE est inarrêtable en ce début de saison de Ligue 2. Les Verts veulent néanmoins garder de l'humilité pour remplir leurs objectifs.

L' AS Saint-Étienne a remporté ses cinq premiers matchs de Ligue 2 cette saison et se retrouve plus que jamais favorite pour monter dans l'élite dans quelques mois. Les Verts savent que l'équilibre reste précaire, qui plus est dans un club avec autant de pression. Ian Cathro parvient en tout cas à tirer le meilleur de ses troupes malgré son arrivée récente. La direction stéphanoise a de grands espoirs avec l'entraîneur écossais, même si l'objectif est de ne pas s'enflammer. Ce n'est pas Loïc Perrin qui dira le contraire.

L'ASSE a encore pas mal de travail

Au micro de beIN Sports, le directeur sportif stéphanois a en effet déclaré à ce sujet : « L'idée, c'était d'aller chercher un entraîneur qui correspondait au projet, à ce qu'on voulait faire. C'est facile d'en parler aujourd'hui parce que ça fonctionne, il y aura peut-être des moments un peu plus compliqués. J'aime ce qu'il représente, c'est un perfectionniste. »

D'ailleurs, Ian Cathro n'est pas encore pleinement satisfait du début de saison des Verts et attend encore plus de ses hommes : « Il n'est pas satisfait du début de saison. Aujourd'hui, les joueurs adhèrent, c'est le principal. Ce qui est fait est fait et maintenant il faut continuer, être meilleur de jour en jour, match après match. C'est le discours du coach et c'est un discours totalement cohérent. »

Lors de la prochaine journée de Ligue 2, l'AS Saint-Étienne se rendra sur la pelouse de Dunkerque, avant un nouveau déplacement difficile à Metz. On en saura plus après ces deux matchs de championnat pour des Verts qui veulent marquer les esprits avec leur nouvelle idée de jeu prônée par un Ian Cathro qui veut avancer avec humilité.