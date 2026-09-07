« Sa faute » : Benzema a gâché son retour à l’OL et se fait détruire

L’OL a frôlé le coup de maître cet été avec le retour annoncé de Karim Benzema. L’ancien buteur des Gones n’a finalement pas pu signer son come-back à Lyon en raison de son rôle d’ambassadeur de l’Arabie Saoudite.

Après avoir recruté Loïs Openda, prêté par la Juventus Turin en début de mercato , l’Olympique Lyonnais aurait pu conclure le mois d’août avec un véritable coup de génie. Personne ne s’y attendait et croyait cela possible, mais le club rhodanien a négocié la signature… de Karim Benzema. Libre après son départ d’Al-Hilal le 31 août dernier, l’avant-centre de 38 ans né à Lyon avait accepté l’idée de jouer pour son club formateur en échange d’un salaire très modeste, n’ayant rien à voir avec ses émoluments saoudiens.

Son contrat signé avec l’Arabie Saoudite, dont il est l’ambassadeur jusqu’en 2030, a finalement fait capoter l’opération. Un terrible gâchis selon So Foot. « Sa passion prophétique pour Lyon n’a jamais disparu. Alors pourquoi a-t-il signé ce fameux contrat qui empêchait un possible retour ? » regrette le média, accusant Karim Benzema d’avoir plombé lui-même une histoire qui aurait pu être fabuleuse.

« Par sa faute, son souhait de revenir porter les couleurs des Gones ne devrait jamais être exaucé. Une immense déception pour l’OL et ses supporters. Sans l’excitation de la Ligue des champions cette saison, il y avait de quoi se consoler avec un tel retour, tant pour ce qu’il aurait apporté sportivement – Benzema s’était rigoureusement préparé cet été – que symboliquement. Il n’en sera rien » notent nos confrères.

Chez les supporters lyonnais, la désillusion est évidemment énorme tant le retour de Karim Benzema dans la capitale des Gaules aurait été un évènement majeur de l’histoire du club. A moins d’un revirement qui semble à présent impossible, « KB9 » ne foulera finalement jamais la pelouse du Groupama Stadium avec le maillot de l’OL sur les épaules, malgré l’envie des deux camps de se retrouver cet été.