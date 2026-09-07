L'OL officialise la vente d'un joueur pour 1,1 million d'euros

L'OL officialise la vente d'un joueur pour 1,1 million d'euros

OL07 sept. , 22:52
parClaude Dautel
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Le mercato n'est pas encore fermé en Arabie saoudite, ce qui a permis à l'OL de faire une nouvelle vente. Ce lundi soir, Mathys De Carvalho, formé à Lyon, s'est engagé avec le club d'Al Diriyah pour 1,1 million d'euros.
En conférence de presse ce lundi, Matthieu Louis-Jean avait indiqué que des joueurs pourraient encore partir de l'Olympique Lyonnais en fonction des marchés des transferts encore ouverts. Le directeur sportif savait évidemment que quelques heures plus tard, l'OL allait officialiser le départ de Mathys De Carvalho vers la Saudi Pro League. « L’Olympique Lyonnais informe du transfert de Mathys De Carvalho à Al Diriyah, promu cette saison en Saudi Pro League. Le montant de l’opération s’élève à 1,1 M€, assorti d’un intéressement de 10 % sur la plus-value d’un éventuel futur transfert. Formé à l’Academy, le milieu de terrain de 21 ans aura disputé 22 matches toutes compétitions confondues avec l’OL, depuis ses débuts professionnels le 19 septembre 2025 face à Angers. L’Olympique Lyonnais remercie Mathys pour toutes ses années passées au club et lui souhaite beaucoup de réussite pour la suite de sa carrière à Al Diriyah », indique le club de Michele Kang dans un communiqué.
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Derniers commentaires

L'OL officialise la vente d'un joueur pour 1,1 million d'euros

Toujours beaucoup de mal a comprendre ces choix de carriere pour un jeune.... Mais bon, bon vent a lui et qui sait peut etre un retour en europe plus tard.

PSG : Dix joueurs en lice pour le Ballon d'Or, c'est un record !

Kylian Mbappé devrait être le Ballon d'Or 2026. Mais bon... j'imagine que Nasser a déjà préparé ses enveloppes au cas où.

Un attaquant veut signer, l’OM supplie la DNCG

Je pense plutôt que l'OM s'intéresse à Anthony Martial. Mais peu importe le joueur... ce ne serait pas équitable pour ceux qui ont eu une restriction indéfectible de la part de la DNCG.

Un attaquant veut signer, l’OM supplie la DNCG

Apparemment Lorenzi fait de Fabien Barthez sa priorité en attaque.

« Sa faute » : Benzema a gâché son retour à l’OL et se fait détruire

Je vois que tu souffres encore de ce que tu as pris dans le derch hier soir. ^^

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