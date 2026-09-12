OL : Nakamura, les Lyonnais sont prévenus

OL : Nakamura, les Lyonnais sont prévenus

OL12 sept. , 12:40
parGuillaume Conte
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Dernière recrue du mercato, Keito Nakamura a pour objectif de faire oublier Malick Fofana. Mais le Japonais n'a pas le même jeu, et surtout il arrive en toute petite forme malgré les grosses attentes.
Malick Fofana et Endrick partis, Julien Duranville hors du groupe, l’OL a besoin d’un alter égo à Ernest Nuamah pour cette saison, et le club rhodanien a décidé de miser sur Keito Nakamura. Le Japonais voulait quitter Reims depuis la relégation du club champenois en Ligue 2, et n’a donc pas perdu de temps pour accepter l’offre de l’OL, surtout après un mercato qui l’avait vu ne pas bouger.

Zéro match depuis la Coupe du monde

Arriver à Lyon va clairement relancer sa carrière, lui qui espère briller individuellement mais aussi collectivement. Connu pour son sens du but, Nakamaru a toutefois bien fait comprendre qu’il n’était pas celui qui allait tout faire tout seul. « Fonseca a dit que j’étais plus collectif qu’un ailier de débordement ? Il a raison, j'aime bien jouer avec les autres, collectif, même sur le côté. Même si je peux aussi jouer en un-contre-un », a livré le Japonais, recruté par l’OL par le biais d’un prêt payant de deux millions d’euros, avec une option d’achat de 11 millions d’euros.
De quoi générer de grosses attentes, et c’est pourquoi l’ancien joueur de LASK en Autriche s’est immédiatement mis au travail pour rattraper son retard tactique sur les schémas mis en place par Paulo Fonseca. « Pendant les entraînements et même après, avec le staff, on a beaucoup discuté du travail tactique, notamment avec les vidéos. Il y a beaucoup de règles et il faut que je les assimile. Ça viendra avec le temps, je pense que ça va venir rapidement », a assuré Nakamura, qui sera très attendu dès le match de ce samedi contre le Paris FC.
Mais avec aucun match dans les jambes depuis la Coupe du monde, le public lyonnais va devoir être indulgent pour un joueur qui aura à peine le temps de se mettre en jambes avant que la trêve internationale n’arrive dans une semaine.

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