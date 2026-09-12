OL : Nakamura, les Lyonnais sont prévenus

Stress pas copain tu vas faire un avc
Pour gagner de l'argent y a un moyen simple : vous taxez Sergio33 de 1€ a chaque commentaire débile. A ce tarif vous allez vite vous refaire la cerise ! D'ailleurs il est où ce trouve du cul ? Ah oui...sur les articles des autres clubs 😂😂
Envoie lui plutôt On-la-jouer ... ils se feront un combat de roquets ...
En fait on s'en fout un peu de l'Europa... le plus important c'est surtout d'arriver a choper une place européenne durant les 3 ans qui arrivent le temps d’assainir les comptes.
Il laisse une trace dans le slip de nombreux ( supporters )!!!
|Équipe
|Pts
|J
|V
|N
|D
|BP
|BC
|+/-
|10
|4
|3
|1
|0
|8
|5
|3
|9
|3
|3
|0
|0
|5
|1
|4
|7
|3
|2
|1
|0
|6
|2
|4
|7
|3
|2
|1
|0
|6
|2
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|2
|1
|0
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|1
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|1
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|7
|-3
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|1
|0
|2
|6
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|6
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|2
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|-2
|1
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|0
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|5
|-3
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|3
|0
|0
|3
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Son plat préféré, sa musique préférée… Découvrez Keito Nakamura sous un autre angle 👀🇯🇵