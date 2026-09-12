Olise au PSG cet hiver, le Bayern prend la parole
Michael Olise

Olise au PSG cet hiver, le Bayern prend la parole

PSG12 sept. , 12:20
parHadrien Rivayrand
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Le PSG sera à l'affût des opportunités de marché l'hiver prochain lors du mercato. Michael Olise est toujours un joueur qui plaît beaucoup au club de la capitale.
Le Paris Saint-Germain a été plutôt actif cet été sur le marché des transferts. Mais Luis Enrique n'est pas totalement satisfait. L'entraîneur espagnol adore le profil de Michael Olise, et ce, depuis pas mal de temps maintenant. Mais le prodige du Bayern Munich ne sera pas vendu de sitôt par le club bavarois. Les dirigeants munichois ont d'ailleurs repoussé plusieurs approches du Real Madrid cet été et comptent bien se faire respecter dans ce dossier. Pourtant, des rumeurs parlent toujours d'un potentiel départ de l'international français cet hiver. Totalement faux pour Christian Falk.

Olise au PSG, ça coince sévère

Pour FCBayernInsider, le journaliste a en effet tenu à faire une énorme mise à jour sur l'avenir de Michael Olise. Et les fans du Bayern Munich peuvent pour le moment dormir sur leurs deux oreilles : « Il n’y a absolument aucune chance de voir le Français partir lors du mercato hivernal. Le Bayern n’est pas un club qui a l’habitude de faire des affaires en hiver : il ne vendra aucun joueur dont il a besoin pour sa saison. Le club veut remporter la Ligue des champions cette année. Il n’y aura donc aucune somme qui pourrait convaincre le Bayern de se séparer d’Olise dès cet hiver.
L’ancien joueur de Crystal Palace jouera bien cette saison au Bayern Munich et il n’y a aucune chance de pouvoir le recruter. Ni le Real Madrid, ni le PSG, ni aucun club de Premier League ne pourront y parvenir. Il restera bien à Munich. »

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Le Bayern Munich veut désormais même prolonger Michael Olise afin de sécuriser son avenir. Le Real Madrid et le PSG savent donc à quoi s'en tenir et, à moins d'une offre de près de 200 millions d'euros lors d'une intersaison, aucun montant ne sera considéré comme suffisant par la direction du club allemand. Les Bavarois semblent en effet déterminés à conserver leur pépite française et ne veulent pas affaiblir leur effectif en pleine saison.
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