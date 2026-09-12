Avant l’OL, le Paris FC ne se fait pas d’illusions

Bien placé après les trois premières journées de Ligue 1, le Paris FC confirme sa montée en puissance. Mais pas question pour les Parisiens de prendre la grosse tête avant d’affronter l’Olympique Lyonnais ce samedi.

L’Olympique Lyonnais s’avance vers un véritable test. Contre le Paris FC, les Gones vont se mesurer à l’une des équipes en forme de ce début de saison en Ligue 1. Les Parisiens, toujours invaincus, restent sur des victoires convaincantes face à l’OGC Nice (3-0) et sur le terrain de l’Olympique de Marseille (2-3). Ces succès additionnés au recrutement effectué cet été changent la perception sur le club de la capitale. Ce qui oblige Liam Rosenior à tempérer les commentaires.

« On n’a joué que trois matchs sur les 34 journées de la saison donc encore une fois, ce n’est que le début, a calmé l’entraîneur du Paris FC. C’est bien de rêver, d’avoir des ambitions mais il faut garder les pieds sur terre, continuer à travailler. De l'euphorie ? Non, rien n’a changé. Les joueurs nous connaissent et savent que l’important est de se concentrer sur la performance, pas sur le résultat. » Lucide, le Britannique veut éviter tout excès de confiance, qui plus est avant de croiser l’Olympique Lyonnais de Paulo Fonseca.

Rosenior impressionné par l'OL

« C'est une équipe fantastique. J'aime beaucoup le coach, je respecte le travail qu'il a réalisé tout au long de sa carrière. J'ai joué contre son équipe avec Strasbourg et je pense qu'il a fait un travail incroyable. Ils ont beaucoup d'intensité, beaucoup de courses dans la profondeur avec leurs joueurs offensifs. Ils ont aussi de la qualité au milieu de terrain avec Tolisso, Morton ou Bidstrup. Ils défendent et ils pressent très bien donc on sait que ce sera un match très difficile », a prévenu Liam Rosenior.