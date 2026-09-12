OM : 3/10, L’Equipe a trouvé un joueur pire que Weah

OM : 3/10, L’Equipe a trouvé un joueur pire que Weah

OM12 sept. , 9:20
parGuillaume Conte
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Battu à Rennes, l'OM plonge dangereusement au classement. Mais c'est la faillite de plusieurs joueurs qui inquiète les supporters, et laisse Bruno Genesio sans solution au coeur du jeu.
La spirale négative continue à l’Olympique de Marseille, qui pourrait même se retrouver barragiste au soir de la 4e journée de Ligue 1 en fonction des autres résultats de ce week-end. Une sanction presque logique après un mercato sans la moindre recrue, et avec des départs qui n’ont donc pas été compensés. Cela ne pardonne pas à un tel niveau. Surtout que des joueurs qui pourraient être des cadres dans cette formation qui a perdu certains leaders, ne parviennent pas à répondre présent.

Gomes et Weah, les déceptions à Rennes

C’est le cas de Timothy Weah, qui s’est excusé pour son niveau insuffisant lors du match contre Rennes, alors qu’il est le capitaine de l’OM depuis le début de la saison. L’Américain, bien moins tranchant que la saison passée, récolte un 4/10 dans L’Equipe ce samedi. « Latéral droit n'est pas le poste qui met le plus en valeur ses qualités et il a souffert en fin de première période, après avoir signé une excellente frappe, claquée par Samba (32e). La suite a été très compliquée face à Al-Tamari, avec plusieurs erreurs et une implication dans l'action du 0-1 (52e) », note ainsi le quotidien sportif, qui ne fait toutefois pas du joueur formé au PSG le gros point faible de l’OM sur ce match.
Il faut regarder du côté d’Angel Gomes, titularisé au coeur du jeu, et qui n’a quasiment pas existé contre Rennes. Il est sorti à l’heure de jeu, et certains pouvaient même jusqu’à ignorer sa présence jusque-là sans ses ballons perdus. L’Equipe lui colle un 3/10. « Une première période difficile, à l'image de ses deux premiers ballons perdus. Aligné une nouvelle fois en meneur de jeu, il a eu du mal à exister offensivement, à l'exception d'une contre-attaque bien menée (35e). Il a aussi manqué le cadre en très bonne position (51e), juste avant l'ouverture du score adverse », note le journal sportif, qui sait bien que le gros problème de l’OM, est d’avoir très peu de choix au coeur du jeu. Un manque qui n’a pas été comblé cet été, et qui coûte très cher au club provençal alors que Himad Abdelli et Pierre-Emile Hojbjerg sont encore loin de compenser les manques dans ce secteur de jeu.

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Laisse lui le temps de monter son équipe et de retrouver certains éléments blessés ou en retour de blessure.

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Oui je pense que Genesio fait du bon boulot avec l'effectif a sa disposition. L'OM a de la chance de l'avoir et l'effectif, même si limite, semble au moins mouiller le maillot en faisant ce qu'il peut

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Oui il s'est fait enflé car on lui a mentit par omission, oui il est dans une galère. Mais il fait du bon boulot compte-tenu de la situation. Il y a eu une grosse différence contre Rennes par rapport au PFC et Monaco. Vu la matière et le contexte, il s'en sort bien donc par le haut avec le boulot qu'il produit.

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