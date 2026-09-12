45 minutes en Ligue 1, Rennes en veut 20 ME

Le Stade Rennais réalise une très belle saison en Ligue 1. Les Bretons sont satisfaits de leur effectif et veulent compter sur des valeurs sûres. Yassir Zabiri n'est plus vraiment concerné.

Rennes , le début de saison est très convaincant. Franck Haise peut profiter d'un effectif de belle qualité. Le dernier mercato estival réalisé par les pensionnaires du Roazhon Park porte ses fruits. Et pourtant, pas mal de dossiers étaient à gérer. On peut par exemple citer celui de Yassir Zabiri. Le Marocain, qui était pourtant arrivé à Rennes l'hiver dernier contre 10 millions d'euros, est parti à Santander en prêt sans option d'achat dans l'optique d'avoir du temps de jeu. Mais le natif de Marrakech pourrait bien ne plus porter les couleurs rennaises, avec qui il n'a pour le moment disputé que 45 minutes en Ligue 1 la saison dernière.

Zabiri, Rennes fixe les règles du jeu

La concurrence est forte en attaque à Rennes et Yassir Zabiri en a rapidement fait les frais. En Espagne, le Marocain compte enchaîner. Son potentiel est là et pas mal d'écuries en sont conscientes. C'est notamment le cas en Premier League. Selon les informations d'Ekrem Konur, Aston Villa et Newcastle sont désormais en lice pour s'attacher les services de l'attaquant de 21 ans. Le Stade Rennais ne voudra pas lâcher son joueur facilement et a déjà fixé son prix de départ, à savoir 20 millions d'euros.

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Des approches pourraient être faites dès l'hiver prochain. Mais ce qui est déjà établi, c'est que les Bretons ne négocieront pas en dessous de la valeur établie pour le joueur marocain. Le Stade Rennais veut continuer à vendre ses pépites au prix fort. En attendant, le club a une belle saison à vivre avec les joueurs qui sont actuellement présents dans l'effectif de Franck Haise.

Rennes sort d'ailleurs d'une victoire face à l'OM en Ligue 1 ce vendredi soir. De quoi préparer idéalement les débuts de l'écurie bretonne en Ligue Europa. Ce sera en Autriche, mercredi soir prochain, sur la pelouse du Sturm Graz.