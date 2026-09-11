OL : Deux recrues à la ramasse, Fonseca sort le carton rouge

L'OL a dévoilé son groupe pour le match face au Paris FC, et deux joueurs ont clairement disparu depuis quelques semaines. Des recrues au rendement inquiétant ?

Habitué aux bonnes pioches avec de faibles moyens, l’Olympique Lyonnais s’est-il planté dans les grandes largeurs avec Mohamed Ouédraogo ? Recruté pour 2,2 millions d’euros au modeste club autrichien de SCR Altach, le latéral gauche capable aussi de prendre le couloir avait débuté la préparation dans la peau d’un titulaire. Abner diminué, Tagliafico en reprise tardive après le Mondial, le Burkinabé avait été titulaire lors du fiasco à Prague, avant de passer sur le banc de touche pour les matchs suivants. S’il a joué tout le match contre Toulouse lors de l’ouverture de la Ligue 1 , là aussi en raison des nombreuses absences, le joueur de 23 ans n’a visiblement pas du tout convaincu Paulo Fonseca et son staff.

Fonseca fait des choix forts

Entré une minute contre Fenerbahçe à l’aller, resté sur le banc lors du match retour, Ouédraogo n’a même pas été retenu dans le groupe contre Le Havre et Auxerre. Ce vendredi soir, dans le groupe pour le match de samedi face au Paris FC, nul trace de l’ancien joueur du championnat autrichien. Le défenseur n’est pas blessé, mais à l’image de Julien Duranville par exemple, il n’est pas jugé suffisamment prêt ou bon pour être dans le groupe en ce début de saison.

Pour l’ailier belge, la tendance est presque encore plus inquiétante, car même le départ de Malick Fofana ne lui a pas permis de gagner du temps de jeu. L’ancien de Dortmund, qui a joué 5 minutes contre Prague et une heure contre Toulouse, n’est plus dans le groupe depuis le match face au TFC, qu’il avait débuté comme titulaire. L’OL a payé 5 millions d’euros pour le faire venir, lui qui n’avait pas réussi à s’imposer en Allemagne, ni à marcher fort en Suisse où il avait été prêté. Des choix forts de la part de Paulo Fonseca, qui fait bien comprendre à sa direction, sans aller au bras de fer, que ces deux recrues n’ont pour le moment pas le niveau pour l’OL.