« Ça me fait rire », Ousmane Dembélé est cash sur le Ballon d’Or

« Ça me fait rire », Ousmane Dembélé est cash sur le Ballon d’Or

PSG12 sept. , 9:40
parGuillaume Conte
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Ballon d'Or il y a un an, Ousmane Dembélé n'a pas pu éviter l'interview pour évoquer la compétition féroce entre les différents prétendants pour cette année.
Tenant du titre du Ballon d’Or, Ousmane Dembélé fait partie des candidats crédibles pour conserver son trophée individuel. Il n’est toutefois pas le favori à cette course qui fait toujours beaucoup parler, et encore plus cette année puisque le scrutin s’annonce serré. Entre Kylian Mbappé, Harry Kane, Rodri, Fabian Ruiz ou Khvicha Kvaratskhelia, le suspense est total.
Mais désormais, Ousmane Dembélé peut parler avec le recul d’un Ballon d’Or, lui qui est entré l’an dernier dans ce cercle de prestige. Et le joueur offensif du PSG l’avoue, il savoure chaque minute cette récompense, mais s’amuse aussi de voir qu’il est toujours autant, voire plus, critiqué sur chacun de ses faits et gestes.
« Qu’est ce qui a changé ? Pas grand-chose, juste un peu plus de critiques. (Il rit.) Mais ça fait partie du jeu. On te reconnaît aussi comme étant Ballon d'Or dès que t'es dans la rue, que tu vas au restaurant. On te parle de ce trophée. C'est ça qui change. Je suis entré dans une famille ultra fermée avec des joueurs incroyables. Ça fait plaisir d'en faire partie (…) Je m'en fous d'être critiqué. T'auras toujours des critiques dans le football. Encore plus quand t'es Ballon d'Or. T'as gagné le plus grand trophée individuel, t'es encore plus scruté. Ça me fait rire. T'es scruté constamment. Mais ça ne me dérange pas », a assuré dans L’Equipe l’ancien joueur du Stade Rennais, du FC Barcelone et du Borussia Dortmund, qui a attendu d’être au PSG pour complètement exploser au poste d’avant-centre, avec la victoire en Ligue des Champions comme récompense.
La pression monte sur le Ballon d’Or, mais pour Ousmane Dembélé, qui ne souhaite pas parler de son propre cas, il n’y a a pas de suspense à ses yeux sur qui mérite de l’emporter. Ce doit être un joueur du PSG, et « Dembouz » penche clairement pour son coéquipier « Kvara », qui n’a certes pas disputé le Mondial, mais a été élu meilleur joueur de la Ligue des Champions la saison dernière.
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Laisse lui le temps de monter son équipe et de retrouver certains éléments blessés ou en retour de blessure.

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Oui je pense que Genesio fait du bon boulot avec l'effectif a sa disposition. L'OM a de la chance de l'avoir et l'effectif, même si limite, semble au moins mouiller le maillot en faisant ce qu'il peut

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Oui il s'est fait enflé car on lui a mentit par omission, oui il est dans une galère. Mais il fait du bon boulot compte-tenu de la situation. Il y a eu une grosse différence contre Rennes par rapport au PFC et Monaco. Vu la matière et le contexte, il s'en sort bien donc par le haut avec le boulot qu'il produit.

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