McCourt poussé à vendre l’OM, la pression monte

McCourt poussé à vendre l’OM, la pression monte

OM12 sept. , 12:00
parGuillaume Conte
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Coup de chaud à l'OM, où les défaites s'enchainent à une semaine de la réception du PSG. Le Vélodrome pourrait être incandescent afin de réclamer des décisions spectaculaires.
La défaite à Rennes, qui n’a rien d’infamante dans son contenu, met néanmoins l’OM dans une situation déjà délicate au classement. Si les suiveurs du club phocéen s’attendaient forcément à souffrir cette saison vu l’absence de recrutement, ils espéraient quand même avoir une équipe capable de rivaliser en Ligue 1, et la victoire initiale face à Strasbourg allait en ce sens. Mais depuis ce sont trois défaites, et des limites criantes.

Le match face au PSG, risque d'implosion 

Les joueurs et même Bruno Genesio échappent globalement aux critiques trop acides, qui tombent surtout sur un Frank McCourt qui a tout laissé faire niveau financier, avant de couper définitivement le robinet d’un coup. Une méthode qui fait hurler chez les suiveurs marseillais. « Chaque défaite qui passe, je passe un palier supplémentaire de colère contre McCourt. Sa gestion depuis des années, son été, l'état dans lequel il met son club, toutes les certitudes affichées par les décideurs l'an passé. Je ne peux pas en vouloir à l'équipe ce soir », a résumé le journaliste pro-OM Marwan Belkacem.
Les prochains jours seront donc décisifs, car la colère gronde, et cela peut vite partir dans tous les sens à Marseille. Il y a tout d’abord ceux qui croient que Bruno Genesio, de plus en plus désabusé, peut claquer la porte très prochainement. « Pour moi, si McCourt, Richard et Pep ne crèvent pas l’abcès vite vite, l’OM peut se retrouver sans coach avant la trêve hivernale… Que la gestion soit risquée pour la saison, ok, mais cramer aussi ton relationnel avec ton seul gars qui tient la baraque depuis le début de l’été, c’est quand même fou, et tu peux tomber bien bas », assure de son côté le compte marseillais Nordine L’instant N.
Enfin, pour le compte La Minute OM, c’est clairement Frank McCourt qui était visé par la sortie de Bruno Genesio de ce vendredi soir à Rennes, où l’entraineur marseillais demandait à ce que le club s’exprime sur la vraie situation sportive et financière. De quoi faire monter la colère du Vélodrome, alors que le prochain match face au PSG pourrait bien être volcanique surtout si cela tourne à la déculottée pour l’équipe locale. Les banderoles demandant à Frank McCourt d’abandonner le club et donc de le vendre rapidement pourraient être plus que jamais de sortie à cette occasion.
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Pour gagner de l'argent y a un moyen simple : vous taxez Sergio33 de 1€ a chaque commentaire débile. A ce tarif vous allez vite vous refaire la cerise ! D'ailleurs il est où ce trouve du cul ? Ah oui...sur les articles des autres clubs 😂😂

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Envoie lui plutôt On-la-jouer ... ils se feront un combat de roquets ...

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En fait on s'en fout un peu de l'Europa... le plus important c'est surtout d'arriver a choper une place européenne durant les 3 ans qui arrivent le temps d’assainir les comptes.

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Il laisse une trace dans le slip de nombreux ( supporters )!!!

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Franchement il avait fait un match sérieux avant de se faire déposer sur l'action de but. Il faut lui laisser jusqu'à la fin de l'année et la prochaine fenêtre des transferts pour faire le bilan.

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