McCourt poussé à vendre l’OM, la pression monte

Pour gagner de l'argent y a un moyen simple : vous taxez Sergio33 de 1€ a chaque commentaire débile. A ce tarif vous allez vite vous refaire la cerise ! D'ailleurs il est où ce trouve du cul ? Ah oui...sur les articles des autres clubs 😂😂
Envoie lui plutôt On-la-jouer ... ils se feront un combat de roquets ...
En fait on s'en fout un peu de l'Europa... le plus important c'est surtout d'arriver a choper une place européenne durant les 3 ans qui arrivent le temps d’assainir les comptes.
Il laisse une trace dans le slip de nombreux ( supporters )!!!
Franchement il avait fait un match sérieux avant de se faire déposer sur l'action de but. Il faut lui laisser jusqu'à la fin de l'année et la prochaine fenêtre des transferts pour faire le bilan.
|Équipe
|Pts
|J
|V
|N
|D
|BP
|BC
|+/-
|10
|4
|3
|1
|0
|8
|5
|3
|9
|3
|3
|0
|0
|5
|1
|4
|7
|3
|2
|1
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|6
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|3
|0
|0
|3
|4
|11
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Pour moi, si McCourt, Richard et Pep ne crèvent pas l’abcès vite vite, l’OM peut se retrouver sans coach avant la trêve hivernale… Que la gestion soit risquée pour la saison, ok, mais cramer aussi ton relationnel avec ton seul gars qui tient la baraque depuis le début de
🎙️Hoarau « est-ce que votre championnat ce n’est plus celui-là (celui des tops de Ligue 1) ? » 🗣️ Genesio : « ce n’est pas à moi de le dire… Ce n’est pas à vous (les journalistes). » 🥶
‼️Concernant la déclaration de Bruno Genesio sur les ambitions du club après la défaite à Rennes, le coach ciblait directement Franck McCourt. L'entraîneur attend désormais que le propriétaire s’exprime clairement sur l’OM, après un mercato sans la moindre recrue… #TeamOM