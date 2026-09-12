Zabarnyi met le PSG dans l'embarras

Zabarnyi met le PSG dans l'embarras

PSG12 sept. , 11:00
parHadrien Rivayrand
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Le PSG possède un effectif de très grande qualité. Mais certains joueurs ont du mal à faire l'unanimité, à l'image d'Ilya Zabarnyi.
Mercredi soir en Ligue des champions, du côté du Parc des Princes, le PSG a étrillé le Slovan Bratislava. Pour l'occasion, Luis Enrique avait décidé de faire quelque peu tourner son équipe. Ilya Zabarnyi était notamment titularisé. L'international ukrainien aura soufflé le chaud et le froid, notamment battu dans son duel sur le seul but slovaque de la partie. Les fans et observateurs du PSG doutent de la capacité de l'ancien défenseur de Bournemouth à se montrer au niveau lorsque les grands matchs arriveront. De quoi déjà imaginer un départ pour Zabarnyi ? Pas si simple pour Dominique Sévérac.

Zabarnyi sur le départ, ce n'est pas simple 

Lors d'un questions-réponses avec un abonné du Parisien, le journaliste a en effet répondu concernant le natif de Kiev : « Recruter ne veut rien dire. Le PSG possède la surface financière pour recruter n'importe quel joueur. La question est plutôt : recruter qui ? Quel bon défenseur sera sur le marché cet hiver ? Le PSG ne recrute plus pour recruter. Il recrute plutôt jeune et en devenir. (...)
Trouver un bon défenseur, disposant d'une marge de progression et acceptant d'être derrière Marquinhos et Pacho, ça ne se trouve pas comme ça. S'il y en a, Paris prendra ; s'il n'y en a pas, il gardera son effectif actuel. »

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Zabarnyi n'est donc pas près de quitter le PSG. À seulement 24 ans, l'Ukrainien a encore une belle marge de progression devant lui. Luis Enrique sera très regardant sur ses prochaines sorties. À lui de se montrer au niveau pour, peu à peu, convaincre et prendre, à terme, la place de Marquinhos dans le onze du Paris Saint-Germain. À ce stade, on en est encore loin...
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Laisse lui le temps de monter son équipe et de retrouver certains éléments blessés ou en retour de blessure.

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Oui je pense que Genesio fait du bon boulot avec l'effectif a sa disposition. L'OM a de la chance de l'avoir et l'effectif, même si limite, semble au moins mouiller le maillot en faisant ce qu'il peut

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Oui il s'est fait enflé car on lui a mentit par omission, oui il est dans une galère. Mais il fait du bon boulot compte-tenu de la situation. Il y a eu une grosse différence contre Rennes par rapport au PFC et Monaco. Vu la matière et le contexte, il s'en sort bien donc par le haut avec le boulot qu'il produit.

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