Samir Nasri prend l'OL et l'OM pour taper sur Lens

Samir Nasri prend l'OL et l'OM pour taper sur Lens

Lens11 sept. , 9:00
parClaude Dautel
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La victoire arrachée par le RC Lens dans le temps additionnel à Prague a fait bondir de joie les supporters des Sang et Or. Mais, pour Samir Nasri, il faut tout de même relativiser le succès de Florian Thauvin et ses coéquipiers.
En Ligue des champions, seule la victoire est belle, et ce vendredi, le RC Lens compte trois points après la première journée de la phase de ligue. Revenu avec la victoire de son déplacement à Prague, le club nordiste ne doit pas faire la fine bouche, d'autant que le scénario final de cette rencontre loin de Bollaert a été exceptionnel. Cependant, au moment d'évoquer sur Canal+ ce succès lensois, Samir Nasri n'a pas été tendre avec l'équipe de Dino Toppmöller. L'ancien joueur estime que les deux buts marqués dans le temps additionnel ne suffisent pas à masquer le reste du match, durant lequel Lens n'a pas été à la hauteur, malgré un avantage numérique après l'expulsion de Konecny à la 49e.

Nasri étonné de l'enthousiasme autour de Lens

Pour Samir Nasri, les Sang et Or ne doivent pas trop faire les malins malgré ce résultat. « Vous parlez de ce match comme si ce que Lens avait réalisé est un truc de fou. Moi, je dis que si ça avait été d’autres clubs français qui font ce genre de performance, ils se seraient fait balayer, on n’en parlerait pas comme si c’était l’exploit du siècle. Si ça avait été Marseille qui fait une performance comme ça, on serait en train de les découper, si Lyon fait un match comme ça, on les aurait découpés, arrêtez, soyez honnêtes », a confié un Samir Nasri qui risque de se faire quelques ennemis du côté de Lens, comme cela a déjà été le cas avec le Paris Saint-Germain.
En attendant, le RC Lens a fait le plein de points avant de recevoir le Sporting Portugal, le 13 octobre à 18h45 au stade Bollaert. Il faudra alors confirmer cette victoire initiale histoire de continuer sereinement en Ligue des champions.

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C'est un tout bon qui rentre dans nôtre style de jeu parfaitement .

Samir Nasri prend l'OL et l'OM pour taper sur Lens

IL le garde simplement parce qu'il relève le niveau d'analyse abyssal de cette émission.

Samir Nasri prend l'OL et l'OM pour taper sur Lens

samir Nasri est surement le meilleur ancien joueur consultant

Samir Nasri prend l'OL et l'OM pour taper sur Lens

je ne comprend pas pourquoi Canal + garde cette m.... de Samir sur son antenne ! partout ou il est passé il a foutu sa M.. et même en équipe de France

EdF : Zidane va montrer à Deschamps comment gagner

Après il y a ce que tu dis à ton futur patron et la réalité. Il pense savoir comment gagner. Mais il ne peut pas le dire comme ça à une sorte d'entretien d'embauche informel. Et il ne le dira pas comme ça officiellement.

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