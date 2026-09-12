ASSE : Les primes de Cathro pour motiver ses joueurs

L'ASSE est très bien partie cette saison en Ligue 2. Ian Cathro tire le meilleur de son groupe et la raison est peut-être toute trouvée...

Saint-Étienne , on veut avancer avec humilité cette saison. L'objectif déclaré est de monter dans l'élite dans quelques mois. Les Verts sont très bien partis avec cinq victoires en autant de matchs en Ligue 2. Ian Cathro, qui vient à peine de débarquer dans le Forez, fait plus que le travail pour permettre à son groupe d'être à la hauteur des attentes à l'ASSE. L'entraîneur écossais est très exigeant et souhaite que son équipe ne se relâche pas afin de continuer à progresser. Pour motiver tout le monde, il aurait aussi instauré un système de primes qui fonctionne à merveille.

Cathro a trouvé la technique miracle ?

Selon les informations du Progrès, Cathro n'a pas prévu de relâcher la pression sur son groupe. Mais qui dit exigences fortes dit également grosses récompenses. Le Britannique a d'ailleurs accordé à ses joueurs un jour de repos supplémentaire après leur début de saison canon. Ces dernières heures, Cathro a aussi permis à ses troupes de profiter d'un entraînement léger ouvert au public. Au programme : du plaisir avec des ballons de football américain, de rugby, le tout accompagné d'un tennis-ballon ou d'un toro.

Ian Cathro veut donc mêler exigence et plaisir à l'AS Saint-Étienne. Pour le moment, sa méthode fonctionne bien et il veut continuer sur sa lancée. « Je n’ai pas l’impression qu’il y ait de l’euphorie dans l’équipe, qui reste calme et concentrée sur la réalité et l’objectif. Les joueurs sont conscients que l’on fait des choses bien, mais que l’on est loin de là où on devra être », a même rappelé le natif de Dundee.

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Ce samedi soir, l'ASSE sera en déplacement sur la pelouse de Dunkerque en Ligue 2. Un déplacement périlleux qui sera suivi de près par un Ian Cathro plus concentré que jamais pour remplir les objectifs élevés des Verts cette saison.