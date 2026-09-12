ASSE : Les primes de Cathro pour motiver ses joueurs
Cathro

ASSE : Les primes de Cathro pour motiver ses joueurs

ASSE12 sept. , 10:30
parHadrien Rivayrand
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L'ASSE est très bien partie cette saison en Ligue 2. Ian Cathro tire le meilleur de son groupe et la raison est peut-être toute trouvée...
À Saint-Étienne, on veut avancer avec humilité cette saison. L'objectif déclaré est de monter dans l'élite dans quelques mois. Les Verts sont très bien partis avec cinq victoires en autant de matchs en Ligue 2. Ian Cathro, qui vient à peine de débarquer dans le Forez, fait plus que le travail pour permettre à son groupe d'être à la hauteur des attentes à l'ASSE. L'entraîneur écossais est très exigeant et souhaite que son équipe ne se relâche pas afin de continuer à progresser. Pour motiver tout le monde, il aurait aussi instauré un système de primes qui fonctionne à merveille.

Cathro a trouvé la technique miracle ? 

Selon les informations du Progrès, Cathro n'a pas prévu de relâcher la pression sur son groupe. Mais qui dit exigences fortes dit également grosses récompenses. Le Britannique a d'ailleurs accordé à ses joueurs un jour de repos supplémentaire après leur début de saison canon. Ces dernières heures, Cathro a aussi permis à ses troupes de profiter d'un entraînement léger ouvert au public. Au programme : du plaisir avec des ballons de football américain, de rugby, le tout accompagné d'un tennis-ballon ou d'un toro.
Ian Cathro veut donc mêler exigence et plaisir à l'AS Saint-Étienne. Pour le moment, sa méthode fonctionne bien et il veut continuer sur sa lancée. « Je n’ai pas l’impression qu’il y ait de l’euphorie dans l’équipe, qui reste calme et concentrée sur la réalité et l’objectif. Les joueurs sont conscients que l’on fait des choses bien, mais que l’on est loin de là où on devra être », a même rappelé le natif de Dundee.

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Oui il s'est fait enflé car on lui a mentit par omission, oui il est dans une galère. Mais il fait du bon boulot compte-tenu de la situation. Il y a eu une grosse différence contre Rennes par rapport au PFC et Monaco. Vu la matière et le contexte, il s'en sort bien donc par le haut avec le boulot qu'il produit.

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