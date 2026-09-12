EdF : Zidane tourne la page Deschamps avec une liste ahurissante

EdF : Zidane tourne la page Deschamps avec une liste ahurissante

Equipe de France12 sept. , 9:00
parEric Bethsy
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Avant l’annonce de sa première liste la semaine prochaine, Zinédine Zidane a envoyé des pré-convocations qui semblent indiquer une nouvelle tendance. Le sélectionneur de l’équipe de France ne s’interdit pas d’appeler des joueurs inexpérimentés à ce niveau.
Loin d’être l’entraîneur le plus à l’aise devant les médias, Zinédine Zidane a fait preuve d’une étonnante assurance avec Philippe Diallo. La légende du foot tricolore a su convaincre le président de la Fédération Française de Football avec un argument simple. « Je sais comment gagner », a osé le technicien avec un plan en tête. Pas sûr que le nouveau sélectionneur de l’équipe de France ait prévu de s’appuyer sur les certitudes de son prédécesseur Didier Deschamps.
Au contraire, les premières indications laissent plutôt penser à du changement. Comme le veut le règlement de la FIFA, la FFF a envoyé des pré-convocations à une cinquantaine de joueurs avant les matchs de Ligue des Nations contre la Turquie (25 septembre), la Belgique (28 septembre et 5 octobre) et l’Italie (2 octobre). Et parmi eux se trouvent de potentiels nouveaux comme Ismaëlo Ganiou, Matthieu Udol, Andy Diouf, Enzo Le Fée, Pablo Pagis et Estéban Lepaul. Reste à savoir si les joueurs cités feront partie de la liste définitive qui sera dévoilée vendredi prochain.

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« Une pré-sélection ça veut tout et rien dire à la fois, a tempéré un agent contacté par RMC. Ça montre que le joueur est suivi par le staff en place, c'est un petit indice important et des fois ça peut aider le joueur à poursuivre ses belles performances du moment. Mais ça ne veut aussi rien dire, des joueurs peuvent en recevoir des pré-sélections avant plusieurs rassemblements sans pour autant être appelés. Et des fois si le train passe, il peut ne jamais revenir. » Les joueurs pré-sélectionnés feraient mieux de ne pas s’enflammer, même si le document reçu représente déjà une bonne nouvelle pour la suite de leur carrière.
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Laisse lui le temps de monter son équipe et de retrouver certains éléments blessés ou en retour de blessure.

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Oui je pense que Genesio fait du bon boulot avec l'effectif a sa disposition. L'OM a de la chance de l'avoir et l'effectif, même si limite, semble au moins mouiller le maillot en faisant ce qu'il peut

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Oui il s'est fait enflé car on lui a mentit par omission, oui il est dans une galère. Mais il fait du bon boulot compte-tenu de la situation. Il y a eu une grosse différence contre Rennes par rapport au PFC et Monaco. Vu la matière et le contexte, il s'en sort bien donc par le haut avec le boulot qu'il produit.

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Quelle merde? Est-ce que quelqu'un lui reproche quelque chose? Si ça ne marche pas personne ne lui en voudra et s'il arrive à faire quelque chose ça sera une idole. Elle est où la merde à part dans tes yeux?

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