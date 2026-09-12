EdF : Zidane tourne la page Deschamps avec une liste ahurissante

Avant l’annonce de sa première liste la semaine prochaine, Zinédine Zidane a envoyé des pré-convocations qui semblent indiquer une nouvelle tendance. Le sélectionneur de l’équipe de France ne s’interdit pas d’appeler des joueurs inexpérimentés à ce niveau.

Je sais comment gagner », a osé le technicien avec un plan en tête. Pas sûr que le nouveau sélectionneur de Loin d’être l’entraîneur le plus à l’aise devant les médias, Zinédine Zidane a fait preuve d’une étonnante assurance avec Philippe Diallo. La légende du foot tricolore a su convaincre le président de la Fédération Française de Football avec un argument simple. «», a osé le technicien avec un plan en tête. Pas sûr que le nouveau sélectionneur de l’équipe de France ait prévu de s’appuyer sur les certitudes de son prédécesseur Didier Deschamps.

Au contraire, les premières indications laissent plutôt penser à du changement. Comme le veut le règlement de la FIFA, la FFF a envoyé des pré-convocations à une cinquantaine de joueurs avant les matchs de Ligue des Nations contre la Turquie (25 septembre), la Belgique (28 septembre et 5 octobre) et l’Italie (2 octobre). Et parmi eux se trouvent de potentiels nouveaux comme Ismaëlo Ganiou, Matthieu Udol, Andy Diouf, Enzo Le Fée, Pablo Pagis et Estéban Lepaul. Reste à savoir si les joueurs cités feront partie de la liste définitive qui sera dévoilée vendredi prochain.

Lire aussi Le Mondial 2038 en France et en Allemagne, la FFF est prête

« Une pré-sélection ça veut tout et rien dire à la fois, a tempéré un agent contacté par RMC. Ça montre que le joueur est suivi par le staff en place, c'est un petit indice important et des fois ça peut aider le joueur à poursuivre ses belles performances du moment. Mais ça ne veut aussi rien dire, des joueurs peuvent en recevoir des pré-sélections avant plusieurs rassemblements sans pour autant être appelés. Et des fois si le train passe, il peut ne jamais revenir. » Les joueurs pré-sélectionnés feraient mieux de ne pas s’enflammer, même si le document reçu représente déjà une bonne nouvelle pour la suite de leur carrière.