EdF : Zidane tourne la page Deschamps avec une liste ahurissante

Laisse lui le temps de monter son équipe et de retrouver certains éléments blessés ou en retour de blessure.
Oui je pense que Genesio fait du bon boulot avec l'effectif a sa disposition. L'OM a de la chance de l'avoir et l'effectif, même si limite, semble au moins mouiller le maillot en faisant ce qu'il peut
Elle ne veut pas se présenter à la présidentielle Michele Kang pour réduire les dépenses de l'état ?
Oui il s'est fait enflé car on lui a mentit par omission, oui il est dans une galère. Mais il fait du bon boulot compte-tenu de la situation. Il y a eu une grosse différence contre Rennes par rapport au PFC et Monaco. Vu la matière et le contexte, il s'en sort bien donc par le haut avec le boulot qu'il produit.
Quelle merde? Est-ce que quelqu'un lui reproche quelque chose? Si ça ne marche pas personne ne lui en voudra et s'il arrive à faire quelque chose ça sera une idole. Elle est où la merde à part dans tes yeux?
|Équipe
|Pts
|J
|V
|N
|D
|BP
|BC
|+/-
|10
|4
|3
|1
|0
|8
|5
|3
|9
|3
|3
|0
|0
|5
|1
|4
|7
|3
|2
|1
|0
|6
|2
|4
|7
|3
|2
|1
|0
|6
|2
|4
|7
|3
|2
|1
|0
|5
|2
|3
|6
|3
|2
|0
|1
|8
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|1
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|3
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|1
|4
|3
|1
|1
|1
|2
|2
|0
|4
|3
|1
|1
|1
|4
|7
|-3
|3
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|1
|0
|2
|6
|5
|1
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|1
|0
|3
|6
|6
|0
|3
|3
|1
|0
|2
|4
|5
|-1
|2
|3
|0
|2
|1
|5
|6
|-1
|2
|3
|0
|2
|1
|5
|6
|-1
|2
|3
|0
|2
|1
|1
|4
|-3
|1
|3
|0
|1
|2
|2
|4
|-2
|1
|3
|0
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|2
|2
|5
|-3
|0
|3
|0
|0
|3
|4
|11
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