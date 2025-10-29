OL : Michele Kang jure de ne pas mentir à la DNCG

Eagle Football Group a choqué les milieux financiers en décidant mardi soir de reporter au dernier moment la publication de ses résultats annuels. Mais Michele Kang promet que cela ne va pas remettre en cause les promesses faites à la DNCG concernant l'OL.

Le monde des finances n'apprécie pas les incertitudes, et la décision prise par les dirigeants d'Eagle Football Group de ne pas publier ses comptes annuels le 28 octobre comme convenu a envoyé un signal négatif. D'autant que la société qui dirige l'Olympique Lyonnais a précisé que ce bilan tant attendu ne serait pas disponible avant la fin du mois de novembre. Pour justifier ce retard, annoncé à la dernière minute, Eagle Football Group a certifié être dans l'attente « de la finalisation de l'examen des flux entre la Société et ses parties liées mené par un cabinet externe. » Cependant, Michele Kang a tenu à faire savoir que les engagements pris devant la commission d'appel de la Direction Nationale du Contrôle de Gestion pour sauver l'OL avaient été tenus.

L'OL tient ses engagements auprès de la DNCG

Eagle Football Group a en effet confirmé que la masse salariale de l'Olympique Lyonnais avait été réduite de 40% pour cette saison 2025-2026, conformément aux promesses faites. Et même si ce report risque tout de même d'aboutir à l'annonce d'un bilan financier très mauvais, Michele Kang s'engage, dans un communiqué , à ne pas laisser tomber l'OL et surtout à respecter ce qu'elle avait promis à la DNCG pour sauver le club du désastre.

« Ce report ne remet pas en cause la confiance de la direction dans la capacité de la Société à atteindre les objectifs visés pour la saison 2025/2026 et à respecter les engagements pris auprès des institutions, principaux fournisseurs, agents et partenaires. Les résultats sportifs du début de saison et le bilan du mercato estival témoignent des efforts poursuivis pour assurer la stabilité financière et opérationnelle du club à long terme », précise celle qui a permis à l'OL d'être relégué suite au bilan désastreux laissé par John Textor lorsque l'homme d'affaires américain a été mis de côté. Pour en savoir plus sur les comptes de l'Olympique Lyonnais, il va donc falloir patienter un peu, même si au final on sait que les chiffres dévoilés par Eagle Football Group seront très mauvais.