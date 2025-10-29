ICONSPORT_268698_0247
Michele Kang et Michael Gerlinger n'ont pas le choix

OL : Michele Kang jure de ne pas mentir à la DNCG

OL29 oct. , 9:40
parClaude Dautel
1
Eagle Football Group a choqué les milieux financiers en décidant mardi soir de reporter au dernier moment la publication de ses résultats annuels. Mais Michele Kang promet que cela ne va pas remettre en cause les promesses faites à la DNCG concernant l'OL.
Le monde des finances n'apprécie pas les incertitudes, et la décision prise par les dirigeants d'Eagle Football Group de ne pas publier ses comptes annuels le 28 octobre comme convenu a envoyé un signal négatif. D'autant que la société qui dirige l'Olympique Lyonnais a précisé que ce bilan tant attendu ne serait pas disponible avant la fin du mois de novembre. Pour justifier ce retard, annoncé à la dernière minute, Eagle Football Group a certifié être dans l'attente « de la finalisation de l'examen des flux entre la Société et ses parties liées mené par un cabinet externe. » Cependant, Michele Kang a tenu à faire savoir que les engagements pris devant la commission d'appel de la Direction Nationale du Contrôle de Gestion pour sauver l'OL avaient été tenus. 

L'OL tient ses engagements auprès de la DNCG

Eagle Football Group a en effet confirmé que la masse salariale de l'Olympique Lyonnais avait été réduite de 40% pour cette saison 2025-2026, conformément aux promesses faites. Et même si ce report risque tout de même d'aboutir à l'annonce d'un bilan financier très mauvais, Michele Kang s'engage, dans un communiqué, à ne pas laisser tomber l'OL et surtout à respecter ce qu'elle avait promis à la DNCG pour sauver le club du désastre.

Derniers commentaires

L'OM prépare une offre historique avec Endrick

Endrick ça a ete beaucoup de promesses et rien du tout a la fin. Les 2 derniers entraîneurs du Real n'en ont pas voulu, pas certain que ce soit une bonne pioche avec un prêt sans OA pour 6 mois. Même pas certain qu'il serait titulaire indiscutable à l'OM

« Je veux partir du PSG » : Paris refuse la demande de Beraldo

Beraldo a la coupe du monde en vue et il sait qu'il risque de la manquer s'il ne joue pas. Dans la hiérarchie il est le 5eme défenseur central cette saison. Sa demande de départ est logique, si le PSG trouve un remplaçant cet hiver il partira sinon il finira la saison, mais on peut comprendre son point de vue

L'OL tout proche de signer un international polonais

Vous voulez nous refiler tous les milieux de terrain d'Europe ?

Nantes : Luis Castro et Waldemar Kita, la surprise du siècle

Et quelques jeunes d'avenir . La pouponnière nantaise va voir éclore de nouveaux talents , équipe à suivre

OL : Fabio Carvalho renfort n°1 de Lyon cet hiver ?

Tu me diras , jouer avec 6 milieux , 3 défensifs et 3 offensifs qui peuvent se projeter moi je suis partant la France dans les années 80 jouait avec 3 milieux offensifs et ça marchait

Ligue 1

CalendrierRésultats
ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1
Paris Saint Germain
20962119811
2
Lens
1996121486
3
O. Marseille
18960322913
4
O. Lyonnais
1896031394
5
LOSC Lille
179522221111
6
Monaco
17952218135
7
Strasbourg
16951318126
8
Nice
1494231415-1
9
Toulouse
13941415132
10
Rennes
1192521214-2
11
Paris
1093151417-3
12
Brest
992341417-3
13
Nantes
99234710-3
14
Le Havre
992341116-5
15
Angers SCO
99234612-6
16
Lorient
892251221-9
17
Auxerre
79216713-6
18
Metz
29027626-20

Loading