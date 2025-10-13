OL : Textor s'évade dans un paradis fiscal, il se défend

Banni à Lyon, John Textor tente de se refaire une image au Brésil, où l'homme d'affaires américain s'accroche à la direction de Botafogo. L'occasion pour l'ancien patron de l'OL de démentir qu'il a caché ses comptes aux Iles Caïmans.

Même si depuis cinq ans l'Europe a retiré les Iles Caïmans de la liste noire des paradis fiscaux, ce que certaines ONG contestent, ce n'est pas par hasard si cet été, la rumeur a circulé sur la création par John Textor d'une société dans ces iles situées au large de Cuba. Pour beaucoup, le dirigeant voulait cacher des choses, notamment sur le plan comptable. Mais, dans un entretien accordé au médial brésilien FogãoNET , Textor a confié que ce déménagement vers les Iles Caïmans avait uniquement pour but de préparer son entrée à la bourse de New-York, laquelle n'est jamais arrivée. On se souvient que cet argument avait souvent été évoqué par John Textor devant la DNCG lorsqu'il était aux commandes de l'Olympique Lyonnais . Et Textor confirme qu'il n'a jamais voulu se cacher.

Textor pensait à la bourse de New-York

Chez nos confrères brésiliens, John Textor a justifié cette présence exotiques. « Eagle Cayman, qui s'appelle Eagle Football Group aux Îles Caïmans, a été créée en 2024 pour regrouper tous les intérêts d'Eagle en une seule entité aux Îles Caïmans en vue de son introduction en bourse à la Bourse de New York. Ainsi, lorsque j'ai créé ces nouveaux instruments de levée de fonds pour Botafogo, je l'ai fait pour le compte d'Eagle Football Group aux Îles Caïmans, ce que les avocats d'Ares et ceux du nouvel administrateur indépendant n'ont même pas compris. Il s'agissait donc simplement d'un énorme malentendu sur les mécanismes nécessaires à Botafogo pour poursuivre sa croissance de manière indépendante. Mon objectif est qu'Eagle reste uni dans son écosystème actuel, car cette relation multiclubs a très bien fonctionné pour Botafogo », a expliqué John Textor, qui n'est donc pas à la veille de lâcher l'affaire, et même les affaires.