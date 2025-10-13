ICONSPORT_271641_0177

OL : Textor s'évade dans un paradis fiscal, il se défend

OL13 oct. , 13:40
parClaude Dautel
Banni à Lyon, John Textor tente de se refaire une image au Brésil, où l'homme d'affaires américain s'accroche à la direction de Botafogo. L'occasion pour l'ancien patron de l'OL de démentir qu'il a caché ses comptes aux Iles Caïmans.
Même si depuis cinq ans l'Europe a retiré les Iles Caïmans de la liste noire des paradis fiscaux, ce que certaines ONG contestent, ce n'est pas par hasard si cet été, la rumeur a circulé sur la création par John Textor d'une société dans ces iles situées au large de Cuba. Pour beaucoup, le dirigeant voulait cacher des choses, notamment sur le plan comptable. Mais, dans un entretien accordé au médial brésilien FogãoNET, Textor a confié que ce déménagement vers les Iles Caïmans avait uniquement pour but de préparer son entrée à la bourse de New-York, laquelle n'est jamais arrivée. On se souvient que cet argument avait souvent été évoqué par John Textor devant la DNCG lorsqu'il était aux commandes de l'Olympique Lyonnais. Et Textor confirme qu'il n'a jamais voulu se cacher.

Textor pensait à la bourse de New-York

Chez nos confrères brésiliens, John Textor a justifié cette présence exotiques. « Eagle Cayman, qui s'appelle Eagle Football Group aux Îles Caïmans, a été créée en 2024 pour regrouper tous les intérêts d'Eagle en une seule entité aux Îles Caïmans en vue de son introduction en bourse à la Bourse de New York. Ainsi, lorsque j'ai créé ces nouveaux instruments de levée de fonds pour Botafogo, je l'ai fait pour le compte d'Eagle Football Group aux Îles Caïmans, ce que les avocats d'Ares et ceux du nouvel administrateur indépendant n'ont même pas compris. Il s'agissait donc simplement d'un énorme malentendu sur les mécanismes nécessaires à Botafogo pour poursuivre sa croissance de manière indépendante. Mon objectif est qu'Eagle reste uni dans son écosystème actuel, car cette relation multiclubs a très bien fonctionné pour Botafogo », a expliqué John Textor, qui n'est donc pas à la veille de lâcher l'affaire, et même les affaires.
Derniers commentaires

OL : L'ambitieux Fofana se fait détruire

côté à 30M 20 ans, décisif toutes les 148 minutes depuis son arrivée à Lyon (donc de 18 à 20 ans). Il peut et doit mieux faire mais ton commentaire n'est pas rationnel

L’atout extraordinaire du centre de formation de l’OL

mais qu'est-ce qu'il dit lui, il est fou

« Je ne regarde jamais cette merde » : Pierre Ménès dézingue cette émission de foot

M'en fout de l'équipe du soir, mais Ménès qui part sur le terrain du "tu critiques parce que tu es jaloux de n'avoir jamais été capable de faire ça", c'est drôle vu qu'il était le premier à trouver cet argument débile lors de son clash avec Evra quand il était au CFC. Parce que selon ce principe, si Micoud ne doit pas critiquer M'Bappé parce qu'il était moins bon, Ménès ne doit pas critiquer Micoud de la même manière et surtout il doit globalement changer de métier.

« Je ne regarde jamais cette merde » : Pierre Ménès dézingue cette émission de foot

Je ne regarde plus , c'est trop négatif envers le foot français , mais tellement " suceur " envers le Barca avec Lolo de la plata .

L’OL défie Lille pour une pépite de Ligue 1

attendons , messieurs les journalistes , de savoir , à quelle sauce , nous serons mangés en juin 2026 , par la dncg et ..... j textor .

Ligue 1

CalendrierRésultats
ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1
Paris Saint Germain
1675111358
2
O. Marseille
15750215510
3
Strasbourg
1575021477
4
O. Lyonnais
157502954
5
Monaco
13741216124
6
Lens
1374121064
7
LOSC Lille
11732214104
8
Paris
1073131213-1
9
Toulouse
1073131112-1
10
Rennes
107241910-1
11
Brest
8722311110
12
Nice
87223912-3
13
Lorient
77214916-7
14
Auxerre
67205510-5
15
Le Havre
67133810-2
16
Nantes
6713357-2
17
Angers SCO
57124311-8
18
Metz
27025516-11

