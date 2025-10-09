ol john textor vire de partout il est ecoeure iconsport 265299 0156 398513

Le plan de John Textor pour ruiner l'OL

OL09 oct. , 22:00
parQuentin Mallet
0
Les temps sont de plus en plus durs pour John Textor. Deux de ses derniers soutiens chez Eagle Football Group vont partir, tandis que l'homme d'affaires américain, plongé dans une grosse crise financière à Botafogo, affirme que l'OL lui doit encore de l'argent.
De véritable icône de Botafogo à paria des supporters du club carioca, il n'y a eu qu'un pas pour John Textor. Après son arrivée, la formation brésilienne a rapidement progressé au point de glaner un doublé Copa Libertadores - championnat lors de la saison 2024. Dès lors, l'homme d'affaires américain, propriétaire du club par sa holding Eagle Football Group, s'est mué en véritable héros. Mais depuis ce double sacre, le retour à la réalité est sévère. Crise de résultats, crise financière, tensions poussées avec les supporters de Botafogo… les temps sont de plus en plus durs pour John Textor, lequel s'apprête d'ailleurs à perdre ses deux précieux alliés, Mark Affolter et Chris Mallon, chargés d'être ses garants chez Eagle et qui vont remettre leur démission. Pour se défendre, l'Américain a affirmé que l'OL lui devait encore de l'argent.

John Textor charge l'OL

« Le fait est que Lyon doit beaucoup d’argent à Botafogo, mais ce qu’on ne dit pas, c’est que Botafogo leur doit aussi de l’argent. Je dirais qu’en gros, Eagle Bidco et Lyon doivent environ 160 millions de dollars à Botafogo. Et Botafogo, en valeur nette, leur doit environ 92 millions de dollars », a expliqué John Textor dans une interview accordée à Globo. Ce qui ferait, en gros, une balance négative de 68 millions de dollars que l'OL doit rembourser à Botafogo, soit près de 60 millions d'euros.
Des propos qui ne vont pas du tout dans le sens de ce qui se disait dans les bureaux de l'OL. Depuis l'éviction de John Textor de tout ce qui concerne le club lyonnais, les Gones semblent enfin avoir retrouvé un rythme de croisière plus sain, mais la présence toujours prégnante de l'homme d'affaires américain a de quoi provoquer des remous.
0
