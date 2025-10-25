ICONSPORT_271637_0111

OL : Textor était prêt à laisser le club couler

OL25 oct. , 21:30
parMehdi Lunay
2
L'été dernier, l'Olympique Lyonnais a frôlé la rétrogradation en Ligue 2 à cause de sa dette colossale. Jugé responsable de la situation, John Textor a été mis en retrait. L'Américain n'a vraiment rien fait pour améliorer les choses par la suite.
Un début de saison apaisé voire prometteur pour l'Olympique Lyonnais. Les Gones ont réduit leur train de vie sur le plan financier, faisant confiance à des jeunes joueurs souvent inconnus. L'ensemble est cohérent sur le terrain, le groupe vit bien et l'OL démarre un nouveau chapitre intéressant. Surtout, John Textor est totalement invisible désormais. Finies les déclarations chocs de l'Américain dans les médias tout comme son influence sur les transferts entrants. Matthieu Louis-Jean, Michele Kang et Michael Gerlinger gèrent le club rhodanien entre ambitions sportives mesurées et rigueur budgétaire.

Textor a laissé des cadavres dans les placards

Ce nouveau contexte est idéal pour les supporters, quasiment unanimes sur le profil de fossoyeur de Textor. La réalité est même pire qu'attendu selon les informations du média brésilien Ge.Globo. Alors que l'homme d'affaires est mis sous pression par Eagle à Botafogo, un article relate les manquements de Textor dans le club brésilien mais aussi à Lyon. « Le cowboy » n’a pas aidé les autres actionnaires à sauver l’OL cet été quand la DNCG réclamait une injection urgente d'argent dans les comptes.
« Eagle affirme que la procédure pour éviter la relégation de l’OL a nécessité une injection financière d’urgence des actionnaires, mais que le seul à ne pas avoir contribué est John Textor », écrit Ge.Globo. Une attitude choquante et surtout culottée au vu des nombreuses dérives de Textor. « Lors de la restructuration de l’OL, des irrégularités financières ont été découvertes, notamment liées à des transactions entre clubs du réseau », ajoute le média brésilien. Dans ce contexte, difficile d'imaginer John Textor revenir dans le jeu à l'Olympique Lyonnais dans le futur. Si c'était le cas, il est sûr que le peuple rhodanien ne le laisserait pas tranquille.
2
Derniers commentaires

L1 : L'OM perd la tête à Lens

ils avaient deja perdu la tête en se voyant champions à la 8 eme journée.

Lens - OM : les compos (21h05 sur Ligue1+)

les champions d une semaine perdent leur première place

Lens - OM : les compos (21h05 sur Ligue1+)

rulli il est bon

Lens - OM : les compos (21h05 sur Ligue1+)

Homme du match ? Pavard , easy ^^

Lens - OM : les compos (21h05 sur Ligue1+)

Pffffff Nadir qui garde le ballon au lieu de le donner, paixao qui tente ché pas quoi alors que Gomes est mieux placé... C'est dead .

Ligue 1

CalendrierRésultats
ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1
Paris Saint Germain
20962119811
2
Lens
1996121486
3
O. Marseille
18960322913
4
Monaco
17952218135
5
Strasbourg
16851217107
6
O. Lyonnais
1585031183
7
LOSC Lille
14842216106
8
Toulouse
13941415132
9
Nice
1183231214-2
10
Rennes
1182511112-1
11
Paris
1093151417-3
12
Brest
992341417-3
13
Nantes
99234710-3
14
Lorient
882241219-7
15
Auxerre
78215712-5
16
Le Havre
681341016-6
17
Angers SCO
68134412-8
18
Metz
28026520-15

