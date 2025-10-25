OL : Textor était prêt à laisser le club couler

L'été dernier, l'Olympique Lyonnais a frôlé la rétrogradation en Ligue 2 à cause de sa dette colossale. Jugé responsable de la situation, John Textor a été mis en retrait. L'Américain n'a vraiment rien fait pour améliorer les choses par la suite.

Un début de saison apaisé voire prometteur pour l' Olympique Lyonnais . Les Gones ont réduit leur train de vie sur le plan financier, faisant confiance à des jeunes joueurs souvent inconnus. L'ensemble est cohérent sur le terrain, le groupe vit bien et l'OL démarre un nouveau chapitre intéressant. Surtout, John Textor est totalement invisible désormais. Finies les déclarations chocs de l'Américain dans les médias tout comme son influence sur les transferts entrants. Matthieu Louis-Jean, Michele Kang et Michael Gerlinger gèrent le club rhodanien entre ambitions sportives mesurées et rigueur budgétaire.

Textor a laissé des cadavres dans les placards

Ce nouveau contexte est idéal pour les supporters, quasiment unanimes sur le profil de fossoyeur de Textor. La réalité est même pire qu'attendu selon les informations du média brésilien Ge.Globo. Alors que l'homme d'affaires est mis sous pression par Eagle à Botafogo, un article relate les manquements de Textor dans le club brésilien mais aussi à Lyon. « Le cowboy » n’a pas aidé les autres actionnaires à sauver l’OL cet été quand la DNCG réclamait une injection urgente d'argent dans les comptes.

« Eagle affirme que la procédure pour éviter la relégation de l’OL a nécessité une injection financière d’urgence des actionnaires, mais que le seul à ne pas avoir contribué est John Textor », écrit Ge.Globo. Une attitude choquante et surtout culottée au vu des nombreuses dérives de Textor. « Lors de la restructuration de l’OL, des irrégularités financières ont été découvertes, notamment liées à des transactions entre clubs du réseau », ajoute le média brésilien. Dans ce contexte, difficile d'imaginer John Textor revenir dans le jeu à l'Olympique Lyonnais dans le futur. Si c'était le cas, il est sûr que le peuple rhodanien ne le laisserait pas tranquille.