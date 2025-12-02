ICONSPORT_275095_0268

OL : Malick Fofana, terrible trahison en janvier ?

OL02 déc. , 19:30
parGuillaume Conte
Le Bayern Munich de Vincent Kompany a bien l'intention de dénicher la perle rare malgré sa présence à l'infirmerie de l'OL. Lyon est en danger de perdre Malick Fofana dès le mois de janvier.  
L’Olympique Lyonnais l’a promis, il y aura des ventes au mois de janvier, mais Malick Fofana, actuellement blessé, ne sera pas cédé. L’ailier belge est considéré comme le joueur à plus forte valeur marchande du club. Et après les départs de Lacazette et Mikautadze, perdre un nouveau joueur fort en attaque signifierait la fin des ambitions pour la deuxième partie de saison. D’autant que l’OL est persuadé que, grâce à son retour en forme espéré pour janvier, le Diable Rouge peut faire saliver les grands d’Europe.

Le Bayern connait les difficultés de l'OL

Mais le Bayern Munich n’est pas de cet avis, selon les dernières informations de Florian Plettenberg, le journaliste vedette sur le mercato de Sky Deutschland. Même s’il est actuellement blessé, Fofana intéresse le Bayern Munich pour un transfert dès cet hiver, et non pas en fin de saison. Le club allemand aura d’autres objectifs l’été prochain, comme celui de faire venir Said El Mala de Cologne.
En raison des difficultés économiques de l’Olympique Lyonnais, la formation bavaroise estime qu’il sera beaucoup plus facile de faire craquer Michele Kang avec une offre rondelette. Aucun montant n’a filtré, mais Vincent Kompany, ancien international belge et entraineur du club de Munich bien évidemment, pense beaucoup de belles choses de Malick Fofana, estimant même qu’il était capable de jouer sur les deux côtés de l’attaque, avec un profil à la Kingsley Coman.
La réaction de l’OL sera donc intéressante à suivre en cas de très belle offre de la part du Bayern. Surtout que la récente publication des comptes de l’exercice précédent à Lyon a tout de même fait du bruit, et pas que dans le Rhône. Il va bien falloir combler les pertes, et le plan d’austérité et les bons résultats sportifs ne vont pas suffire. Une vente à plus de 35 millions d’euros pourrait bien faire réfléchir les dirigeants lyonnais dans le courant du mois de janvier…

Je ne sais pas si c'est une bonne idée mais entre morton et fofana le choix est vite fait.. on a la preuve avec moreira qu'il est plus facile de remplacer un aillier qu'un 9 ou un 6 et de loin

OL : Malick Fofana, terrible trahison en janvier ?

Oui, mais pas à ce prix là, quand même, et il faudrait recruter très vite...

OL : Le rêve fou d'Aulas enfin réalisé en 2026 ?

Je pense qu'il faut attendre de voir ou on n'en sera quand les blessés vont revenir .. Et aussi et surtout qui va rester qui va partir et qui va arriver en janvier

Monaco-PSG : La discussion des arbitres révélée (vidéo)

Si c'était toujours dans un sens, on pourrait en tirer la conclusion qu'ils sont corrompus. Mais, à moins de penser que Lens (ils ont été les plus avantagés) a lancé une grosse opération mafieuse, cette année, et que la fatwa contre l'OL continue (le plus défavorisé), je pense que la VAR n'ose surtout pas déjuger un arbitre côté sans être hyper blindés, et du coup ils font des erreurs régulièrement, comme ça a été le cas sur cette action. Je pardonne plus facilement l'erreur d'un arbitre principal, qui peut à vitesse réelle, avec la distance et une vision partielle, ne pas bien voir. Mais eux, avec les ralentis, les différents plans, 2 paires d'yeux, c'est grotesque et cela devrait être sanctionné.

PSG, OM, Lens : Le classement sans les fautes arbitrales révélé

Oui t as effectivement vraiment tout compris ...

Loading