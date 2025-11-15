ICONSPORT_069409_0094
Michael Youn

« Va te faire enc... l’Olympique Lyonnais » : Michael Youn enflamme Saint-Etienne

OL15 nov. , 13:40
parClaude Dautel
1
Michael Youn était de passage au Pablos, une boite de nuit de Saint-Etienne, vendredi à la tête de son célèbre groupe Fatal Bazooka. L'occasion de balancer sur l'Olympique Lyonnais
C'est une séquence qui avait du bruit en 2004. Invité à venir chanter à Gerland à la mi-temps du match OL-Auxerre, avec ses potes de Fatal Bazooka, alors au sommet de leur carrière, Michael Youn avait entonné Le lion est mort ce soir. De quoi faire rugir de colère les supporters de l'Olympique Lyonnais, et rire ceux de l'AS Saint-Etienne. Visiblement d'humeur badine, Michael Youn, supporter acharné du PSG, était vendredi soir dans une boîte de nuit, et l'acteur-chanteur a tenu à remettre le couvert contre l'OL. C'est par un « Va te faire enc... l’Olympique Lyonnais », qu'il a entamé son passage dans cet établissement, avant d'entonner avec le public Le lion est mort ce soir, afin de rappeler que Fatal Bazooka avait signé cet exploit il y a 21 ans. Et visiblement, le public présent au Pablos a apprécié ce chambrage XXL du voisin lyonnais.

Fatal Bazooka n'a pas oublié l'OL

Tout cela est à prendre aux 250e degré, Michael Youn étant un agiteur convaincu, c'est d'ailleurs ce qui a fait sa gloire lorsqu'il s'est fait connaître lors du Morning Live sur M6. D'ailleurs, en mars 2025, il avait reconnu que Jean-Michel Aulas était un président parfait. « Respect à l’OL et surtout parce que j’aurais adoré avoir un président de club comme Jean-Michel Aulas. Je trouve cet homme extraordinaire et je dis cela sans aucune ironie. Je trouve qu’il a tellement fait pour son club. Pour moi, c’est LE président d’un club de football par excellence », avait lancé le leader de Fatal Bazooka. En son temps, Michael Youn avait été interdit de stade au Parc des Princes pour usage de fumigènes. On imagine qu'après sa soirée à Saint-Etienne, et ses propos virulents, il risque d'être virtuellement interdit de Groupama Stadium pour pas mal de temps.
1
Articles Recommandés
ICONSPORT_276851_0020
Equipe de France

France : Chevalier titulaire contre l'Azerbaïdjan

ICONSPORT_269165_0007
Equipe de France

France : Didier Deschamps désamorce la polémique Mbappé

coquelin retente sa chance pour signer a nantes iconsport 198309 0057 387481
FC Nantes

Nantes : Son capitaine porté disparu, panique à la Beaujoire

ICONSPORT_233945_0781 (1)
Equipe de France

France : Griezmann de retour, le peuple a parlé

Fil Info

15:10
France : Chevalier titulaire contre l'Azerbaïdjan
15:00
France : Didier Deschamps désamorce la polémique Mbappé
14:30
Nantes : Son capitaine porté disparu, panique à la Beaujoire
14:00
France : Griezmann de retour, le peuple a parlé
13:20
OM : Pavard secoue le vestiaire
13:00
« Il est dégoulinant de haine » : Pierre Ménès balance dans le dossier Mbappé
12:40
OM : Benatia égratigné par La Provence, bagarre générale
12:20
OL : Après Endrick, Lyon vise un autre talent explosif !

Derniers commentaires

Upamecano au PSG, tout s'accélère

J aurais preferer tomas araujo...le petit rodrigo mora et bouaddi

« Va te faire enc... l’Olympique Lyonnais » : Michael Youn enflamme Saint-Etienne

N'ayant pas de réel actualité ils ont besoin de faire le "buzz" souchon fait de même d'une autre façon ...

Mbappé trompe la France, ça tourne au scandale

Il n'est pas capitaine de l'EdF et sensé montrer l'exemple ? Le foot n'est pas un sport collectif ? Les autres joueurs sont heureux d'aller à Bakou alors qu'ils sont déjà qualifiés ? Bien sûr que Rothen a raison. Marre de voir ce type de comportement en EdF, tout comme le défilié de mode à l'arrivée à Clairefontaine. On verra si le problème est DD, bientôt, ou cette génération qui a du mal à se faire apprécier des français.

Upamecano au PSG, tout s'accélère

c'est un gagneur.Ce serait une bonne recrue . il est physique ce qui nous manque un peu

Le PSG contacte un attaquant à 75ME

ça serait une super recrue, c'est un très bon joueur

Ligue 1

CalendrierRésultats
ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1
Paris Saint Germain
2712831241113
2
O. Marseille
2512813281117
3
Lens
2512813211110
4
Strasbourg
221271424168
5
LOSC Lille
201262423158
6
Monaco
201262424213
7
O. Lyonnais
201262418153
8
Rennes
181246219172
9
Nice
17125251718-1
10
Toulouse
161244418162
11
Paris
14124261821-3
12
Le Havre
14123541317-4
13
Angers SCO
13123451015-5
14
Metz
11123271227-15
15
Brest
10122461421-7
16
Nantes
10122461118-7
17
Lorient
10122461426-12
18
Auxerre
712219719-12

Loading