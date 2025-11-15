Michael Youn était de passage au Pablos, une boite de nuit de Saint-Etienne, vendredi à la tête de son célèbre groupe Fatal Bazooka. L'occasion de balancer sur l'Olympique Lyonnais.

C'est une séquence qui avait du bruit en 2004. Invité à venir chanter à Gerland à la mi-temps du match OL-Auxerre, avec ses potes de Fatal Bazooka, alors au sommet de leur carrière, Michael Youn avait entonné Le lion est mort ce soir. De quoi faire rugir de colère les supporters de l'Olympique Lyonnais, et rire ceux de l'AS Saint-Etienne. Visiblement d'humeur badine, Michael Youn, supporter acharné du PSG, était vendredi soir dans une boîte de nuit, et l'acteur-chanteur a tenu à remettre le couvert contre l'OL. C'est par un « Va te faire enc... l’Olympique Lyonnais », qu'il a entamé son passage dans cet établissement, avant d'entonner avec le public Le lion est mort ce soir, afin de rappeler que Fatal Bazooka avait signé cet exploit il y a 21 ans. Et visiblement, le public présent au Pablos a apprécié ce chambrage XXL du voisin lyonnais.

Fatal Bazooka n'a pas oublié l'OL