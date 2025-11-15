OL : Après Endrick, Lyon vise un autre talent explosif !

ICONSPORT_269187_0100
L'OL se montrera actif cet hiver sur le marché des transferts. L'arrivée d'Endrick en prêt depuis le Real Madrid semble bouclée mais les Gones ne veulent pas s'arrêter en si bon chemin.
L'Olympique Lyonnais réalise pour le moment une saison plus qu'honorable. Si tout n'est pas parfait, les Gones affichent un bel état d'esprit. Les résultats sont là, tout comme les espoirs. Malgré des moyens largement revus à la baisse, l'OL va se montrer actif cet hiver sur le marché des transferts afin de faire quelques retouches à son effectif. Du côté des arrivées, on peut déjà presque annoncer celle d'Endrick. L'attaquant brésilien viendra renforcer l'attaque rhodanienne jusqu'à la fin de l'exercice en cours. L'OL veut également recruter un autre joueur offensif et a des vues sur un international polonais évoluant du côté du Fenerbahce.

Szymański à l'OL, le bon moment ? 

Selon les informations de Fanatik, la direction rhodanienne suit en effet toujours de très près Sebastian Szymański. Le récent départ de José Mourinho du club turc a changé la donne pour le joueur polonais, qui n'est plus titulaire au Fener. Un départ est envisagé dès cet hiver, surtout au vu des clubs intéressés. L'OL est une équipe qui suit depuis de longs mois le profil de Szymański. Le timing semble parfait pour passer à l'action. Le média turc rajoute que l'Olympique Lyonnais s'apprête à relancer les négociations avec Fenerbahçe pour Szymanski après avoir déjà tenté de le recruter l'été passé. 
S. Szymański

S. Szymański

PolandPologne Âge 26 Milieu

UEFA Nations League

Matchs4
Buts2
Passes décisives0
Jaune0
Rouge0
Jaune Rouge0

Friendly International

Matchs2
Buts0
Passes décisives0
Jaune0
Rouge0
Jaune Rouge0

Champions League

Matchs4
Buts0
Passes décisives1
Jaune0
Rouge0
Jaune Rouge0

Europa League

Matchs4
Buts1
Passes décisives0
Jaune0
Rouge0
Jaune Rouge0

Super Lig

Matchs12
Buts1
Passes décisives0
Jaune0
Rouge0
Jaune Rouge0
Outre l'OL, Francfort et Cologne sont également intéressés pour enrôler le natif de Biała Podlaska. Encore sous contrat en Turquie jusqu'en juin 2027, Szymański est estimé à près de 15 millions d'euros. Un prix qui devrait être revu à la baisse au vu de sa situation au Fenerbahçe. Un prêt semble également possible s'il veut finir la saison dans un autre club. L'OL sait qu'il a une vraie chance de conclure le dossier et n'a pas prévu de passer à côté de cette possibilité. 
