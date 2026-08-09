Šulc est amoureux, il refuse de quitter l'OL

L'OL vit un mercato estival mouvementé. Pavel Šulc est annoncé sur le départ, mais l'international tchèque n'est pas du tout pressé de partir.

L'Olympique Lyonnais disputera un match des plus importants ce mardi soir au Groupama Stadium face au Sparta Prague. Une rencontre que Pavel Šulc aurait sans doute apprécié jouer. Le Tchèque, ancien joueur du Viktoria Plzeň, connaît très bien l'ancien rival de son club. En attendant de retrouver les terrains et de se remettre de sa blessure, Pavel Šulc devra notamment clarifier son avenir. Car l' OL reste ouvert à son départ afin de renflouer ses caisses. Problème : aucune offre concrète n'est pour le moment arrivée et le milieu offensif ne souhaite pas forcément quitter le Rhône.

Šulc heureux comme jamais à l'OL

Selon les informations de L'Équipe, Pavel Šulc ne verrait en effet pas d'un mauvais œil la possibilité de rester encore quelque temps à l'OL. Le natif de Karlovy Vary se sent très bien à Lyon et serait même ravi de poursuivre l'aventure cette saison, preuve qu'il est tombé sous le charme de la cité rhodanienne. En Premier League, Šulc garde néanmoins la cote, avec Leeds qui pourrait enfin passer concrètement à l'action pour tenter de l'enrôler. Pour rappel, l'Olympique Lyonnais espère recevoir une offre de 30 millions d'euros pour laisser partir le Tchèque de 25 ans. Tout paraît donc plus que jamais ouvert pour Pavel Šulc, qui avait crevé l'écran lors de sa première saison sous le maillot de l'OL.

Il regardera avec beaucoup d'attention le match retour du 3e tour préliminaire de la Ligue des champions ce mardi soir face au Sparta Prague. Les Gones doivent remonter un retard d'un but. Rien d'insurmontable sur le papier, même si les Lyonnais sont déjà sous pression maximale avant de retrouver la formation tchèque. Une qualification permettrait de poursuivre le rêve européen, mais aussi d'offrir un peu de sérénité à un club qui traverse une période particulièrement mouvementée.