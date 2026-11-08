OL : Maciel fait appel à Fonseca pour battre Brest

L’OL se déplace à Brest ce dimanche après-midi pour le dernier match de Jorge Maciel comme intérimaire avec l’ambition de décrocher une seconde victoire de rang en Ligue 1, une semaine après le succès contre Angers.

L’Olympique Lyonnais a vécu une semaine très agitée et que personne ne pouvait prédire. Le club rhodanien a perdu son entraîneur Paulo Fonseca contre toute attente, le Portugais ayant pris la direction du Sporting mardi. Son ancien adjoint Jorge Maciel a pris en charge le groupe comme intérimaire pour le déplacement sur la pelouse de la Real Sociedad jeudi en Europa League (1-1). Jorge Maciel sera de nouveau sur le banc de l’OL ce dimanche à Brest pour le compte de la 10e journée de Ligue 1, avant de retrouver l’ombre de son rôle d’adjoint puisque l’arrivée de Carlos Vicens sera bientôt officialisée.

Pour ce dernier match aux commandes de l’équipe, Jorge Maciel ne devrait pas prendre le moindre risque à Brest selon L’Equipe. Et pour cause, le quotidien national croit savoir que le technicien portugais va aligner exactement le même onze de départ que celui choisi par Paulo Fonseca face à Angers il y a sept jours. Jorge Maciel souhaite s’appuyer sur ce que l’ancien entraîneur de l’OL avait mis en place pour tenter de décrocher un deuxième succès de rang en Ligue 1. En l’absence d’Openda et de Sulc, Duranville et Nakamura devraient par conséquent épauler Nuamah, lequel va évoluer dans une position de faux numéro neuf.

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Au milieu de terrain, l’absence préjudiciable de Morton sera compensée par les titularisations de Tessmann et de Bidstrup au côté du capitaine Tolisso. Enfin dans le secteur défensif, aucune surprise n’est à prévoir. Niakhaté est de retour dans le groupe après avoir manqué le déplacement sur la pelouse de la Real Sociedad. Le défenseur sénégalais sera accompagné par Athekame à droite, Abner à gauche et Bacher dans l’axe. Un onze de départ made in Paulo Fonseca aligné par Jorge Maciel, qui espère bien terminer son intérim à Francis-le-Blé ce dimanche après-midi.