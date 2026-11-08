Lens : Cahuzac menacé, Oughourlian va parler
Lire aussi
Fil Info
Derniers commentaires
Si on devait liker à chaque fois que qq'un te traite d'idiot ou d'abruti, on passerait la journée à faire ca mdr T'es tellement un malade mental, que t'es le seul à pas te rendre compte que tout le monde se paye ta tete ici :)
Lucho a réussi a corriger le défaut de finition de Dembouz il réussira avec Ferran.
Que veux tu tout le monde ne joue pas au PSG !! 20 M€ en L1 c’est un "bon" deal pour la quasi totalité des clubs francais. Je pense que ton appreciation des valeurs n’a rien de comparable avec notre humble voir petit championnat constitue de petits clubs. Il est certain qu'entre le milliard de budget du Réal,les 6 clubs anglais qui jouent avec plus de 500M€ de budget et enfin un PSG qui doit tourner autour des 800, un joueur à 20M€ est vraiment le remplaçant du remplaçant.....
20m€ pour la BPL c'est le prix d'un lambda qui est remplaçant du remplaçant donc oui il pourrait être vendu pour 20m€
Il est très très fort dans les appels. Il a un problème de finition. C'est rageant par moment, mais je le trouve beaucoup plus présent dans le jeu que ne l'était Ramos (même si Ramos était plus clinique dans le dernier geste)
Ligue 1
Saison régulière
|Équipe
|Pts
|J
|V
|N
|D
|BP
|BC
|+/-
|23
|10
|7
|2
|1
|22
|10
|12
|20
|10
|6
|2
|2
|17
|10
|7
|18
|9
|5
|3
|1
|12
|6
|6
|17
|9
|5
|2
|2
|15
|7
|8
|16
|9
|5
|1
|3
|20
|19
|1
|15
|9
|5
|0
|4
|20
|13
|7
|15
|9
|4
|3
|2
|12
|10
|2
|14
|9
|4
|2
|3
|13
|12
|1
|13
|9
|4
|1
|4
|16
|13
|3
|13
|10
|3
|4
|3
|15
|14
|1
|12
|9
|3
|3
|3
|16
|12
|4
|12
|9
|3
|3
|3
|7
|8
|-1
|10
|10
|3
|1
|6
|18
|22
|-4
|10
|10
|3
|1
|6
|13
|24
|-11
|8
|9
|2
|2
|5
|9
|17
|-8
|8
|10
|2
|2
|6
|7
|17
|-10
|7
|9
|1
|4
|4
|11
|18
|-7
|2
|9
|0
|2
|7
|9
|20
|-11