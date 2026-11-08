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Lens : Cahuzac menacé, Oughourlian va parler

Lens : Cahuzac menacé, Oughourlian va parler

Lens
parCorentin Facy
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La crise couve au RC Lens après l’humiliation subie en Ligue des Champions contre Côme (1-9). Le nouvel entraîneur Yannick Cahuzac est déjà fragilisé tandis que son patron Joseph Oughourlian va s’exprimer.
Le Racing Club de Lens est au coeur de l’actualité, et pas vraiment pour de bonnes raisons. Les Sang et Or ont battu un triste record mercredi soir en s’inclinant sur un score lunaire face à Côme lors de la 4e journée de Ligue des Champions (1-9). Un match qui risque de laisser des traces dans le vestiaire lensois alors que se profile un match très important ce dimanche avec la réception de l’Olympique de Marseille en Ligue 1. Nommé pour succéder à Dino Toppmöller, Yannick Cahuzac joue déjà gros.
L’ancien joueur de Bastia, choix fort du directeur sportif Jean-Louis Leca, pourrait déjà être sérieusement menacé en cas de nouvelle défaite face aux Olympiens. Preuve que la pression s’accentue autour de lui, son patron Joseph Oughourlian va sortir du silence ce dimanche. En effet, le président du Racing Club de Lens va intervenir sur Ligue1+ pour mettre les pendules à l’heure et fixer le cap des prochains mois dans le Nord.

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Une prise de parole très attendue du côté des supporters lensois, où l’on attend des annonces fortes de la part du patron du club. Il sera surtout très intéressant de voir si Joseph Oughourlian volera au secours de son entraîneur Yannick Cahuzac ou si, au contraire, il existera chez le boss du RC Lens une volonté de mettre son coach sous pression et face à ses responsabilités avant la réception de l’Olympique de Marseille. Après la lourde défaite contre Côme, Lens s’est en tout cas mis une pression maximale. Ce qui rend ce choc de la 10e journée entre les Sang et Or et l’OM encore plus excitant que prévu.
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Derniers commentaires

La Chaîne L'Equipe écoeure Jonathan Clauss

Si on devait liker à chaque fois que qq'un te traite d'idiot ou d'abruti, on passerait la journée à faire ca mdr T'es tellement un malade mental, que t'es le seul à pas te rendre compte que tout le monde se paye ta tete ici :)

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Lucho a réussi a corriger le défaut de finition de Dembouz il réussira avec Ferran.

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Que veux tu tout le monde ne joue pas au PSG !! 20 M€ en L1 c’est un "bon" deal pour la quasi totalité des clubs francais. Je pense que ton appreciation des valeurs n’a rien de comparable avec notre humble voir petit championnat constitue de petits clubs. Il est certain qu'entre le milliard de budget du Réal,les 6 clubs anglais qui jouent avec plus de 500M€ de budget et enfin un PSG qui doit tourner autour des 800, un joueur à 20M€ est vraiment le remplaçant du remplaçant.....

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20m€ pour la BPL c'est le prix d'un lambda qui est remplaçant du remplaçant donc oui il pourrait être vendu pour 20m€

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Il est très très fort dans les appels. Il a un problème de finition. C'est rageant par moment, mais je le trouve beaucoup plus présent dans le jeu que ne l'était Ramos (même si Ramos était plus clinique dans le dernier geste)

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