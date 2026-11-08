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OM : Bruno Genesio a choisi sa première recrue hivernale

OM : Bruno Genesio a choisi sa première recrue hivernale

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parCorentin Facy
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Interdit de recrutement l’été dernier, l’OM espère avoir le feu vert de la DNCG pour se renforcer en janvier prochain. Bruno Genesio a déjà une idée bien précise du joueur qu’il veut voir débarquer à Marseille.
L’été a été très frustrant et compliqué à vivre pour les dirigeants de l’Olympique de Marseille ainsi que pour Bruno Genesio. Le club phocéen a été contraint, pour des raisons économiques, de se séparer de plusieurs des meilleurs joueurs de l’effectif comme par exemple Greenwood, Medina ou encore Balerdi et Timber. En revanche, aucun joueur n’a pu être recruté en contrepartie, la faute à une DNCG impitoyable qui n’a jamais levé l’interdiction de recrutement prononcée quelques semaines auparavant.
La situation financière de l’OM s’est bien améliorée grâce aux ventes de l’été, avec près de 100 millions d’euros qui sont entrés dans les caisses et un allègement important de la masse salariale. Grâce aux efforts consentis, Grégory Lorenzi et Stéphane Richard espèrent obtenir le feu vert de la DNCG pour pouvoir recruter en janvier prochain. Dans son édition du jour, La Provence commence à se projeter sur le mercato hivernal et nous apprend que Bruno Genesio a identifié le besoin numéro un de son effectif.
L’ancien entraîneur du Stade Rennais et du LOSC « ne dirait pas non à un défenseur central supplémentaire » dans le cas où l’OM serait enfin autorisé à recruter. Il faut dire que dans ce secteur de jeu, Marseille a perdu Pavard (retour de prêt) en plus de Balerdi et de Medina. De retour de prêt, Cornelius s’est lui gravement blessé et la date de son retour reste incertaine.
A ce jour, Bruno Genesio doit par conséquent composer avec Egan-Riley, Aguerd, Meïté et Kondogbia à ce poste. Un renfort de plus serait donc appréciable pour Bruno Genesio même si le coach de l’OM « reste tout de même satisfait de ses défenseurs centraux actuels » selon le quotidien régional. La question est maintenant de savoir si Marseille sera de nouveau autorisé à recruter au mois de janvier, au moins des joueurs libres ou en prêt, ce qui n’était pas le cas l’été dernier. Les négociations qui se tiendront prochainement entre le board marseillais et la DNCG seront cruciales.

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Je ne crois pas une seconde a cette "info" qui m'en paraît bien bidon !

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ok mais hier c’était dilettante avec les copains… 😕🇧🇷🇵🇹🇫🇷🇺🇦

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Bien évidemment qu’il n’y a pas photo, 2 mentalités tellement différentes… 😜🇧🇷🇵🇹🇫🇷🇺🇦

Affaire France Pierron, La Chaine L'Equipe s'est réveillée trop tard

ben tu maintiens de la m.erde...prefere jouer au football plutot qu'assister a la naissance de son enfant, tu fais pitié...une necessité ?? non mais t'es atteint toi, autant que pierron... Je plains tes enfants si t'en a mais j'en doute, si c'est le cas, les pauvres...le type prefere jouer au foot que d'assister a la naissance de ses propre enfant...pauvre type

PSG : Luis Enrique ouvre la porte à un départ surprise

Cet article me rappelle beaucoup d'autres similaires concernant DEMBELÉ,des qu'il rate un ou 2 match . Torres est un joueur du PSG à 100%

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