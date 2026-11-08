PSG : Godts le « faux bon joueur », Walid Acherchour a très peur

Les blessures de Dembélé et de Kvaratskhelia offrent à Mika Godts la possibilité de prouver sa valeur au PSG. Pour l’instant, les performances de l’international belge ne sont toutefois pas convaincantes.

Sauf très grosse surprise, le Paris Saint-Germain ne recrutera pas l'hiver prochain pour compenser l’absence longue durée de Khvicha Kvaratshelia, victime d’une rupture des ligaments croisés. Le club de la capitale s’estime suffisamment armé dans le secteur offensif avec des éléments tels que Mayulu, Akliouche, Torres ou encore Godts pour accompagner Doué et Dembélé. Certains joueurs montent en puissance ces dernières semaines , à l’instar par exemple d’Akliouche et de Mayulu.

On ne peut malheureusement pas en dire autant de Mika Godts. Recruté à l’Ajax Amsterdam pour 50 millions d’euros l’été dernier, l’international belge apparaît encore trop timoré pour s’imposer comme un titulaire au Paris Saint-Germain. Aligné face à Troyes samedi soir au Parc des Princes, l’ailier gauche de 21 ans n’a pas montré grand-chose aux yeux de Walid Acherchour, qui commence à émettre quelques doutes sur le niveau réel de Mika Godts.

« Akliouche a pris son envol au PSG, maintenant c’est à Godts de montrer des choses. Je le trouve timide… Il lève le doigt à chaque fois qu’il a le ballon, il a besoin d’avoir l’approbation du professeur pour aller au tableau. A un moment tu vas prendre la craie et tu vas me réciter la leçon… Je trouve que pour l’instant, ce n’est pas dingue même contre Troyes au Parc des Princes. Attention au faux bon joueur, au côté élégant qui peut nous endormir un peu. Doué a mis du temps au PSG, on va attendre car on est seulement en novembre mais bon… » estime le consultant de l’After Foot, de plus en plus sceptique quant à la possibilité pour Mika Godts de s’imposer comme un titulaire en puissance au Paris Saint-Germain.

Luis Enrique reste de son côté confiant, l’entraîneur parisien ayant répété à plusieurs reprises en conférence de presse qu’il croyait beaucoup aux qualités du Belge né à Tirlemont. A lui d’en montrer beaucoup plus que face à Troyes lors des prochaines échéances.