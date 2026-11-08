Aller au contenu
PSG : Godts le « faux bon joueur », Walid Acherchour a très peur

PSG : Godts le « faux bon joueur », Walid Acherchour a très peur

PSG
parCorentin Facy
4
Ajouter comme source préférée sur Google
Les blessures de Dembélé et de Kvaratskhelia offrent à Mika Godts la possibilité de prouver sa valeur au PSG. Pour l’instant, les performances de l’international belge ne sont toutefois pas convaincantes.
Sauf très grosse surprise, le Paris Saint-Germain ne recrutera pas l'hiver prochain pour compenser l’absence longue durée de Khvicha Kvaratshelia, victime d’une rupture des ligaments croisés. Le club de la capitale s’estime suffisamment armé dans le secteur offensif avec des éléments tels que Mayulu, Akliouche, Torres ou encore Godts pour accompagner Doué et Dembélé. Certains joueurs montent en puissance ces dernières semaines, à l’instar par exemple d’Akliouche et de Mayulu.
On ne peut malheureusement pas en dire autant de Mika Godts. Recruté à l’Ajax Amsterdam pour 50 millions d’euros l’été dernier, l’international belge apparaît encore trop timoré pour s’imposer comme un titulaire au Paris Saint-Germain. Aligné face à Troyes samedi soir au Parc des Princes, l’ailier gauche de 21 ans n’a pas montré grand-chose aux yeux de Walid Acherchour, qui commence à émettre quelques doutes sur le niveau réel de Mika Godts.
« Akliouche a pris son envol au PSG, maintenant c’est à Godts de montrer des choses. Je le trouve timide… Il lève le doigt à chaque fois qu’il a le ballon, il a besoin d’avoir l’approbation du professeur pour aller au tableau. A un moment tu vas prendre la craie et tu vas me réciter la leçon… Je trouve que pour l’instant, ce n’est pas dingue même contre Troyes au Parc des Princes. Attention au faux bon joueur, au côté élégant qui peut nous endormir un peu. Doué a mis du temps au PSG, on va attendre car on est seulement en novembre mais bon… » estime le consultant de l’After Foot, de plus en plus sceptique quant à la possibilité pour Mika Godts de s’imposer comme un titulaire en puissance au Paris Saint-Germain.
Luis Enrique reste de son côté confiant, l’entraîneur parisien ayant répété à plusieurs reprises en conférence de presse qu’il croyait beaucoup aux qualités du Belge né à Tirlemont. A lui d’en montrer beaucoup plus que face à Troyes lors des prochaines échéances.

Lire aussi

PSG : L’Equipe condamne l’arnaque Ferran TorresPSG : L’Equipe condamne l’arnaque Ferran Torres
Articles Recommandés
Rennes Losc Les Compos 15h00 Sur Ligue 1
Ligue 1

Rennes - LOSC : les compos (15h00 sur Ligue 1+)

Om Moumbagna Accepte De Partir Pour Une Raison
OM

OM : Moumbagna accepte de partir pour une raison

Edf Zidane Marque Une Rupture Avec Deschamps Les Joueurs Adorent
Equipe de France

EdF : Zidane marque une rupture avec Deschamps, les joueurs adorent

Tv La Ligue 1 Sur Canal Pour 400 Me Cest Non
TV

TV : La Ligue 1 sur Canal+ pour 400 ME, c’est non

Fil Info

Rennes - LOSC : les compos (15h00 sur Ligue 1+)
OM : Moumbagna accepte de partir pour une raison
EdF : Zidane marque une rupture avec Deschamps, les joueurs adorent
TV : La Ligue 1 sur Canal+ pour 400 ME, c’est non
PSG : Luis Enrique ouvre la porte à un départ surprise
OL : Maciel fait appel à Fonseca pour battre Brest
TV : Brest - OL, sur quelle chaine et à quelle heure ?
OM : Bruno Genesio a choisi sa première recrue hivernale
EdF : Zidane a aussi un œil sur la Ligue 2

Derniers commentaires

EdF : Mayulu en équipe de France, ça se confirme

ok mais hier c’était dilettante avec les copains… 😕🇧🇷🇵🇹🇫🇷🇺🇦

EdF : Zidane marque une rupture avec Deschamps, les joueurs adorent

Bien évidemment qu’il n’y a pas photo, 2 mentalités tellement différentes… 😜🇧🇷🇵🇹🇫🇷🇺🇦

Affaire France Pierron, La Chaine L'Equipe s'est réveillée trop tard

ben tu maintiens de la m.erde...prefere jouer au football plutot qu'assister a la naissance de son enfant, tu fais pitié...une necessité ?? non mais t'es atteint toi, autant que pierron... Je plains tes enfants si t'en a mais j'en doute, si c'est le cas, les pauvres...le type prefere jouer au foot que d'assister a la naissance de ses propre enfant...pauvre type

PSG : Luis Enrique ouvre la porte à un départ surprise

Cet article me rappelle beaucoup d'autres similaires concernant DEMBELÉ,des qu'il rate un ou 2 match . Torres est un joueur du PSG à 100%

EdF : Pablo Pagis, la grosse surprise de Zinedine Zidane

depuis quand ? il a 32 balais, ca enleve pas son bon match mais c'est pas l'avenir du tout, comme thauvin qui est enorme mais a 33 ans. Zidane forge un groupe pour l'avenir hein

Ligue 1

CalendrierRésultats

Saison régulière

ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1Paris Saint Germain logo
Paris Saint Germain
2310721221012
2Paris logo
Paris
201062217107
3LOSC Lille logo
LOSC Lille
1895311266
4Olympique Lyonnais logo
O. Lyonnais
1795221578
5Rennes logo
Rennes
16951320191
6Olympique Marseille logo
O. Marseille
15950420137
7Monaco logo
Monaco
15943212102
8Nice logo
Nice
14942313121
9Lens logo
Lens
13941416133
10Toulouse logo
Toulouse
131034315141
11Brest logo
Brest
12933316124
12Lorient logo
Lorient
12933378-1
13Strasbourg logo
Strasbourg
10103161822-4
14Auxerre logo
Auxerre
10103161324-11
15Angers SCO logo
Angers SCO
89225917-8
16Troyes logo
Troyes
810226717-10
17Le Mans logo
Le Mans
791441118-7
18Le Havre logo
Le Havre
29027920-11

Loading