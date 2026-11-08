EdF : Zidane a aussi un œil sur la Ligue 2

Depuis la fin de son premier rassemblement avec l’équipe de France, Zinédine Zidane a visionné un grand nombre de matchs. Et pas forcément ceux des plus grandes équipes européennes. Le sélectionneur des Bleus ne s’interdit pas de regarder des rencontres de deuxième division.

Son premier rassemblement à peine terminé, Zinédine Zidane confiait déjà son impatience. Le sélectionneur de l’équipe de France avait hâte de retrouver ses joueurs à Clairefontaine. Autant dire que le mois écoulé lui a paru long. Pour passer le temps, et surtout pour accomplir sa mission, la légende du foot français a donc multiplié les heures devant un écran. L’ancien entraîneur du Real Madrid a en effet visionné de nombreux matchs pour suivre les performances de ses joueurs, mais aussi ceux des éléments susceptibles d’intégrer ses plans.

« Qu'est-ce qu'un sélectionneur fait entre deux rassemblements ? Il regarde beaucoup de matchs, a répondu Zinédine Zidane à l’émission Téléfoot. Combien ? Beaucoup, beaucoup, beaucoup de matchs. Je regarde tous mes joueurs donc ça fait beaucoup de matchs. Et puis même, parfois, je les regarde à nouveau parce que j'ai besoin de voir autre chose dans les détails. Mais c'est normal. Je peux même regarder un match de deuxième division, et d'ailleurs c'est ce que je fais de temps en temps. Donc voilà, je regarde beaucoup de matchs et notamment ceux de mes joueurs. »

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De quoi donner de l’espoir aux meilleurs joueurs français de Ligue 2 ? Peut-être pas. En tout cas, le sélectionneur des Bleus prouve encore son envie d’ouvrir la porte à tout le monde. A force de visionner des matchs, le champion du monde 1998 peut observer ou découvrir des talents inattendus. Le dernier exemple n’est autre que Pablo Pagis, le milieu offensif du Paris FC à qui l’on ne prédisait pas une arrivée aussi rapide en équipe de France.