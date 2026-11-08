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EdF : Zidane a aussi un œil sur la Ligue 2

EdF : Zidane a aussi un œil sur la Ligue 2

Equipe de France
parEric Bethsy
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Depuis la fin de son premier rassemblement avec l’équipe de France, Zinédine Zidane a visionné un grand nombre de matchs. Et pas forcément ceux des plus grandes équipes européennes. Le sélectionneur des Bleus ne s’interdit pas de regarder des rencontres de deuxième division.
Son premier rassemblement à peine terminé, Zinédine Zidane confiait déjà son impatience. Le sélectionneur de l’équipe de France avait hâte de retrouver ses joueurs à Clairefontaine. Autant dire que le mois écoulé lui a paru long. Pour passer le temps, et surtout pour accomplir sa mission, la légende du foot français a donc multiplié les heures devant un écran. L’ancien entraîneur du Real Madrid a en effet visionné de nombreux matchs pour suivre les performances de ses joueurs, mais aussi ceux des éléments susceptibles d’intégrer ses plans.
« Qu'est-ce qu'un sélectionneur fait entre deux rassemblements ? Il regarde beaucoup de matchs, a répondu Zinédine Zidane à l’émission Téléfoot. Combien ? Beaucoup, beaucoup, beaucoup de matchs. Je regarde tous mes joueurs donc ça fait beaucoup de matchs. Et puis même, parfois, je les regarde à nouveau parce que j'ai besoin de voir autre chose dans les détails. Mais c'est normal. Je peux même regarder un match de deuxième division, et d'ailleurs c'est ce que je fais de temps en temps. Donc voilà, je regarde beaucoup de matchs et notamment ceux de mes joueurs. »

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De quoi donner de l’espoir aux meilleurs joueurs français de Ligue 2 ? Peut-être pas. En tout cas, le sélectionneur des Bleus prouve encore son envie d’ouvrir la porte à tout le monde. A force de visionner des matchs, le champion du monde 1998 peut observer ou découvrir des talents inattendus. Le dernier exemple n’est autre que Pablo Pagis, le milieu offensif du Paris FC à qui l’on ne prédisait pas une arrivée aussi rapide en équipe de France.
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Derniers commentaires

EdF : Mayulu en équipe de France, ça se confirme

ok mais hier c’était dilettante avec les copains… 😕🇧🇷🇵🇹🇫🇷🇺🇦

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Bien évidemment qu’il n’y a pas photo, 2 mentalités tellement différentes… 😜🇧🇷🇵🇹🇫🇷🇺🇦

Affaire France Pierron, La Chaine L'Equipe s'est réveillée trop tard

ben tu maintiens de la m.erde...prefere jouer au football plutot qu'assister a la naissance de son enfant, tu fais pitié...une necessité ?? non mais t'es atteint toi, autant que pierron... Je plains tes enfants si t'en a mais j'en doute, si c'est le cas, les pauvres...le type prefere jouer au foot que d'assister a la naissance de ses propre enfant...pauvre type

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Cet article me rappelle beaucoup d'autres similaires concernant DEMBELÉ,des qu'il rate un ou 2 match . Torres est un joueur du PSG à 100%

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depuis quand ? il a 32 balais, ca enleve pas son bon match mais c'est pas l'avenir du tout, comme thauvin qui est enorme mais a 33 ans. Zidane forge un groupe pour l'avenir hein

Ligue 1

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Saison régulière

ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1Paris Saint Germain logo
Paris Saint Germain
2310721221012
2Paris logo
Paris
201062217107
3LOSC Lille logo
LOSC Lille
1895311266
4Olympique Lyonnais logo
O. Lyonnais
1795221578
5Rennes logo
Rennes
16951320191
6Olympique Marseille logo
O. Marseille
15950420137
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Monaco
15943212102
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Nice
14942313121
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Lens
13941416133
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Toulouse
131034315141
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12933316124
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12933378-1
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10103161822-4
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10103161324-11
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