EdF : Mayulu en équipe de France, ça se confirme

Buteur à Villarreal en Ligue des Champions cette semaine, Senny Mayulu a encore été décisif contre Troyes en Ligue 1. Le milieu offensif du PSG postule de plus en plus sérieusement à une place en équipe de France.

En difficulté en début de saison, Senny Mayulu a retrouvé une place de tout premier ordre dans les petits papiers de Luis Enrique au Paris Saint-Germain. Titularisé dans une position de numéro neuf à Villarreal en Ligue des Champions, l’international espoirs français a démarré au milieu de terrain contre Troyes samedi soir au Parc des Princes. De nouveau décisif, Mayulu a encore fait partie des meilleurs Parisiens du match. Cela commence à devenir une habitude et forcément, certains observateurs s’enflamment. Le compte spécialisé Espoirs du Football est convaincu d’une chose : Senny Mayulu découvrira l’équipe de France sous Zinedine Zidane lors de cette saison 2026-2027.

« Senny Mayulu encore décisif. Cette fois-ci avec une passe décisive. Avec sa polyvalence et les blessures, il a vraiment une carte à jouer cette saison. (dans mon livre il va être en Équipe de France cette saison) » a publié sur X le compte spécialisé, qui ne cache pas son admiration pour Senny Mayulu, il est vrai très performant depuis plusieurs semaines avec le Paris Saint-Germain. Une convocation du Parisien d’ici quelques mois ne paraît plus du tout impossible, d’abord car Mayulu brille avec la meilleure équipe d’Europe.

Mais aussi car Zinedine Zidane prouve depuis deux listes qu’il est prêt à ouvrir la porte à énormément de nouveaux joueurs. Après avoir convoqué Lepaul, Da Cunha, Jacquet, Yoro ou encore Diouf au mois de septembre, le nouveau sélectionneur des Bleus a fait appel à Pagis pour les matchs du mois de novembre. Ce qui tend à prouver que la porte est ouverte pour tous ceux qui performent en club, quel que soit leur statut. De quoi donner beaucoup d’espoir à Senny Mayulu.