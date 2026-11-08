Aller au contenu
EdF : Mayulu en équipe de France, ça se confirme

EdF : Mayulu en équipe de France, ça se confirme

Equipe de France
parCorentin Facy
0
Ajouter comme source préférée sur Google
Buteur à Villarreal en Ligue des Champions cette semaine, Senny Mayulu a encore été décisif contre Troyes en Ligue 1. Le milieu offensif du PSG postule de plus en plus sérieusement à une place en équipe de France.
En difficulté en début de saison, Senny Mayulu a retrouvé une place de tout premier ordre dans les petits papiers de Luis Enrique au Paris Saint-Germain. Titularisé dans une position de numéro neuf à Villarreal en Ligue des Champions, l’international espoirs français a démarré au milieu de terrain contre Troyes samedi soir au Parc des Princes. De nouveau décisif, Mayulu a encore fait partie des meilleurs Parisiens du match. Cela commence à devenir une habitude et forcément, certains observateurs s’enflamment. Le compte spécialisé Espoirs du Football est convaincu d’une chose : Senny Mayulu découvrira l’équipe de France sous Zinedine Zidane lors de cette saison 2026-2027.
« Senny Mayulu encore décisif. Cette fois-ci avec une passe décisive. Avec sa polyvalence et les blessures, il a vraiment une carte à jouer cette saison. (dans mon livre il va être en Équipe de France cette saison) » a publié sur X le compte spécialisé, qui ne cache pas son admiration pour Senny Mayulu, il est vrai très performant depuis plusieurs semaines avec le Paris Saint-Germain. Une convocation du Parisien d’ici quelques mois ne paraît plus du tout impossible, d’abord car Mayulu brille avec la meilleure équipe d’Europe.

Lire aussi

EdF : Mayulu appelé par Zidane, la pression monteEdF : Mayulu appelé par Zidane, la pression monte
Mais aussi car Zinedine Zidane prouve depuis deux listes qu’il est prêt à ouvrir la porte à énormément de nouveaux joueurs. Après avoir convoqué Lepaul, Da Cunha, Jacquet, Yoro ou encore Diouf au mois de septembre, le nouveau sélectionneur des Bleus a fait appel à Pagis pour les matchs du mois de novembre. Ce qui tend à prouver que la porte est ouverte pour tous ceux qui performent en club, quel que soit leur statut. De quoi donner beaucoup d’espoir à Senny Mayulu.
Articles Recommandés
Om La Provence Demolit Longoria Avec Une Phrase Assassine
OM

OM : La Provence démolit Longoria avec une phrase assassine

Asse La Star Offensive Des Verts Inquiete
ASSE

ASSE : La star offensive des Verts inquiète

Lens Cahuzac Menace Oughourlian Va Parler
Lens

Lens : Cahuzac menacé, Oughourlian va parler

Lol Offre Deja Quatre Renforts A Carlos Vicens
OL

L’OL offre déjà quatre renforts à Carlos Vicens

Fil Info

OM : La Provence démolit Longoria avec une phrase assassine
ASSE : La star offensive des Verts inquiète
Lens : Cahuzac menacé, Oughourlian va parler
L’OL offre déjà quatre renforts à Carlos Vicens
PSG : L’Equipe condamne l’arnaque Ferran Torres
OM : Egan-Riley vendu à prix d'or, McCourt jubile
L1 : Programme TV et résultats de la 10e journée
Liga : Le Real enchaîne et explose Valence
L1 : Un PSG au petit trot fait le minimum contre Troyes

Derniers commentaires

La Chaîne L'Equipe écoeure Jonathan Clauss

Si on devait liker à chaque fois que qq'un te traite d'idiot ou d'abruti, on passerait la journée à faire ca mdr T'es tellement un malade mental, que t'es le seul à pas te rendre compte que tout le monde se paye ta tete ici :)

PSG : L’Equipe condamne l’arnaque Ferran Torres

Lucho a réussi a corriger le défaut de finition de Dembouz il réussira avec Ferran.

OM : Egan-Riley vendu à prix d'or, McCourt jubile

Que veux tu tout le monde ne joue pas au PSG !! 20 M€ en L1 c’est un "bon" deal pour la quasi totalité des clubs francais. Je pense que ton appreciation des valeurs n’a rien de comparable avec notre humble voir petit championnat constitue de petits clubs. Il est certain qu'entre le milliard de budget du Réal,les 6 clubs anglais qui jouent avec plus de 500M€ de budget et enfin un PSG qui doit tourner autour des 800, un joueur à 20M€ est vraiment le remplaçant du remplaçant.....

OM : Egan-Riley vendu à prix d'or, McCourt jubile

20m€ pour la BPL c'est le prix d'un lambda qui est remplaçant du remplaçant donc oui il pourrait être vendu pour 20m€

PSG : L’Equipe condamne l’arnaque Ferran Torres

Il est très très fort dans les appels. Il a un problème de finition. C'est rageant par moment, mais je le trouve beaucoup plus présent dans le jeu que ne l'était Ramos (même si Ramos était plus clinique dans le dernier geste)

Ligue 1

CalendrierRésultats

Saison régulière

ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1Paris Saint Germain logo
Paris Saint Germain
2310721221012
2Paris logo
Paris
201062217107
3LOSC Lille logo
LOSC Lille
1895311266
4Olympique Lyonnais logo
O. Lyonnais
1795221578
5Rennes logo
Rennes
16951320191
6Olympique Marseille logo
O. Marseille
15950420137
7Monaco logo
Monaco
15943212102
8Nice logo
Nice
14942313121
9Lens logo
Lens
13941416133
10Toulouse logo
Toulouse
131034315141
11Brest logo
Brest
12933316124
12Lorient logo
Lorient
12933378-1
13Strasbourg logo
Strasbourg
10103161822-4
14Auxerre logo
Auxerre
10103161324-11
15Angers SCO logo
Angers SCO
89225917-8
16Troyes logo
Troyes
810226717-10
17Le Mans logo
Le Mans
791441118-7
18Le Havre logo
Le Havre
29027920-11

Loading