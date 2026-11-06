Aller au contenu
OL : Un buteur compte sur Maciel pour exploser

OL : Un buteur compte sur Maciel pour exploser

OL
parGael Anger
1
Ajouter comme source préférée sur Google
Avec les changements d'entraineur à l'OL, une redistribution des cartes est possible en attaque. Le jeune Alejandro Gomes Rodriguez en a déjà profité à la Sociedad, et espère continuer sur cette lancée.
Cela ne se voit pas trop dans les résultats, mais il y a tout de même de la casse à l’Olympique Lyonnais en ce début de saison. Paulo Fonseca et maintenant Jorge Maciel doivent faire sans Lois Openda et Pavel Sulc, deux des principales forces offensives, alors que Rémi Himbert a du mal à se faire sa place et à confirmer sa belle saison dernière. Avec le changement d’entraineur, des places sont aussi à prendre car même si l’effectif reste limité, Maciel a parfaitement le droit de faire ses choix pour les deux matchs dont il a la charge.
C’est ce qu’il s’est passé à la Real Sociedad, où il a pu donner sa première minute en pro de la saison à Alejandro Gomes Rodriguez. L’Anglo-Vénézuélien, entré en jeu au tout début des arrêts de jeu, n’a forcément pas trop eu le temps de se montrer. Mais alors qu’il venait de faire sa première apparition dans le groupe pro pour le match face à Angers de dimanche dernier, cette première sollicitation de la saison lui donne envie de gouter à plus de temps de jeu chez les pros.
« Content d’être entré en jeu, j’ai dû courir et faire les efforts pour conserver ce score. Je travaille dur à l’entraînement et je suis prêt à saisir toutes les opportunités qui vont se présenter à moi. Je suis prêt à entrer en jeu. C’est mon rôle d’attaquant qui m’incite à avoir faim et à marquer des buts », a prévenu Alejandro Gomes Rodriguez, qui trouve forcément le temps long avec la National 2 depuis le début de la saison. Mais le natif de Caracas n’a que 18 ans, et il possède pour le moment la patience d’attendre que sa chance lui soit donnée.
Avec l’arrivée de Jorge Maciel et celle désormais imminente de Carlos Vicens, l’idée est forcément d’essayer de grimper dans la hiérarchie des attaquants, pour le joueur prêté la saison dernière à Annecy en Ligue 2, avec une certaine réussite.
Articles Recommandés
Ligue 1
Ligue 1

Toulouse - Strasbourg : Les compos (20h45 sur Ligue 1+)

Un Joueur Du Psg Oublie Zidane Se Defend
Equipe de France

Un joueur du PSG oublié, Zidane se défend

Lens Gradit A Vu Des Comportements Scandaleux
Lens

Lens : Gradit a vu des comportements scandaleux

Edf Pablo Pagis La Grosse Surprise De Zinedine Zidane
Equipe de France

EdF : Pablo Pagis, la grosse surprise de Zinedine Zidane

Fil Info

Toulouse - Strasbourg : Les compos (20h45 sur Ligue 1+)
Un joueur du PSG oublié, Zidane se défend
Lens : Gradit a vu des comportements scandaleux
EdF : Pablo Pagis, la grosse surprise de Zinedine Zidane
Séville ou Saint-Etienne, Lucas Stassin est méchant
Le Bayern admet être trop pauvre pour recruter Désiré Doué
Indice UEFA : La France pleure, la Belgique se prend à rêver
PSG : Dembélé prolongé, c'est signé
OM : Les bonnes nouvelles s'enchainent pour McCourt

Derniers commentaires

Un joueur du PSG oublié, Zidane se défend

Ouais enfin Hernandez ça fait depuis 4 matchs qu'il est bon à Paris donc aucun regret !

EdF : Pablo Pagis, la grosse surprise de Zinedine Zidane

Comment ça Thuram ?

Lens-OM : Les supporters lensois promettent du sport

Ils peuvent aussi couler et là ils vont couler jusqu'en juin. J'espère qu'ils vont se remettre la tête à l'endroit mais j'en doute. 1-9 pinaise quel raclée. C'est dur dur d'être un Lensois.

Le Bayern admet être trop pauvre pour recruter Désiré Doué

Doué n'était pas trop cher pour le Bayern. Simplement, ils ne voulaient pas miser autant sur un espoir, au contraire de PSG! Et puis, peut-être qu'il n'aurait pas été aussi performant et aussi rapidement avec un autre entraîneur...

L’OL a « transformé la chaîne L’Equipe en Disney Channel »

Merci serge… continue comme ca tu nous amuses!!

Ligue 1

CalendrierRésultats

Saison régulière

ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1Paris Saint Germain logo
Paris Saint Germain
209621211011
2LOSC Lille logo
LOSC Lille
1895311266
3Olympique Lyonnais logo
O. Lyonnais
1795221578
4Paris logo
Paris
17952216106
5Rennes logo
Rennes
16951320191
6Olympique Marseille logo
O. Marseille
15950420137
7Monaco logo
Monaco
15943212102
8Nice logo
Nice
14942313121
9Lens logo
Lens
13941416133
10Brest logo
Brest
12933316124
11Lorient logo
Lorient
12933378-1
12Toulouse logo
Toulouse
1092431213-1
13Strasbourg logo
Strasbourg
1093151719-2
14Auxerre logo
Auxerre
1093151323-10
15Angers SCO logo
Angers SCO
89225917-8
16Troyes logo
Troyes
89225716-9
17Le Mans logo
Le Mans
791441118-7
18Le Havre logo
Le Havre
29027920-11

Loading