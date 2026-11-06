OL : Un buteur compte sur Maciel pour exploser

Avec les changements d'entraineur à l'OL, une redistribution des cartes est possible en attaque. Le jeune Alejandro Gomes Rodriguez en a déjà profité à la Sociedad, et espère continuer sur cette lancée.

Cela ne se voit pas trop dans les résultats, mais il y a tout de même de la casse à l’Olympique Lyonnais en ce début de saison. Paulo Fonseca et maintenant Jorge Maciel doivent faire sans Lois Openda et Pavel Sulc, deux des principales forces offensives, alors que Rémi Himbert a du mal à se faire sa place et à confirmer sa belle saison dernière. Avec le changement d’entraineur, des places sont aussi à prendre car même si l’effectif reste limité, Maciel a parfaitement le droit de faire ses choix pour les deux matchs dont il a la charge.

C’est ce qu’il s’est passé à la Real Sociedad, où il a pu donner sa première minute en pro de la saison à Alejandro Gomes Rodriguez. L’Anglo-Vénézuélien, entré en jeu au tout début des arrêts de jeu, n’a forcément pas trop eu le temps de se montrer. Mais alors qu’il venait de faire sa première apparition dans le groupe pro pour le match face à Angers de dimanche dernier, cette première sollicitation de la saison lui donne envie de gouter à plus de temps de jeu chez les pros.

« Content d’être entré en jeu, j’ai dû courir et faire les efforts pour conserver ce score. Je travaille dur à l’entraînement et je suis prêt à saisir toutes les opportunités qui vont se présenter à moi. Je suis prêt à entrer en jeu. C’est mon rôle d’attaquant qui m’incite à avoir faim et à marquer des buts », a prévenu Alejandro Gomes Rodriguez, qui trouve forcément le temps long avec la National 2 depuis le début de la saison. Mais le natif de Caracas n’a que 18 ans, et il possède pour le moment la patience d’attendre que sa chance lui soit donnée.

Avec l’arrivée de Jorge Maciel et celle désormais imminente de Carlos Vicens, l’idée est forcément d’essayer de grimper dans la hiérarchie des attaquants, pour le joueur prêté la saison dernière à Annecy en Ligue 2, avec une certaine réussite.