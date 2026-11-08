Aller au contenu
OM : La Provence démolit Longoria avec une phrase assassine

OM : La Provence démolit Longoria avec une phrase assassine

OM
parCorentin Facy
5
Ajouter comme source préférée sur Google
L’OM a tourné l’été dernier la page Pablo Longoria et se dirige vers un modèle bien différent à présent, notamment en ce qui concerne la gestion de l’effectif et les transferts à gogo.
Président de l’Olympique de Marseille de 2021 à 2026, Pablo Longoria n’aura laissé personne insensible dans la cité phocéenne. D’abord grâce à certains coups très malins sur le marché des transferts (Saliba, Gerson, Alexis Sanchez, Aubameyang, Mbemba…) mais aussi en raison de ses excès. Les dix ou quinze arrivées chaque été ont fini par lasser à l’OM et par montrer les limites d’une telle méthode. Un nouveau chapitre s’est ouvert cet été, avec une stratégie diamétralement opposée incarnée par Stéphane Richard, Grégory Lorenzi et Bruno Genesio.
L’idée est maintenant de composer avec un effectif plus stable en donnant davantage de temps à certains joueurs, y compris lorsqu’ils sont en difficulté. Cela commence à payer avec des éléments comme CJ Egan-Riley ou Himad Abdelli par exemple. La Provence s’en félicite dans son édition du jour et n’a pas manqué de lâcher un petit tacle les deux pieds décollés à l’encontre de l’ancien dirigeant espagnol de l’OM.
« Un peu de sens commun qui ne ressemble pas tellement à l’OM Circus habituel, mais qui porte ses fruits, indéniablement, ce qui tendrait à démontrer que des joueurs peuvent progresser quand ils ne sont pas écartés ou transférés tous les trois mois ou qu’un coach qu’on laisse travailler a plus de chances d’obtenir des résultats » a glissé La Provence au détour de son avant-match de Lens-OM, programmé ce dimanche soir à Bollaert.

Lire aussi

OM : Egan-Riley vendu à prix d'or, McCourt jubileOM : Egan-Riley vendu à prix d'or, McCourt jubile
Difficile de donner tort au quotidien régional tant cet OM plus stable que les saisons précédentes semble également plus serein de l’intérieur et davantage propice à l’éclosion et au développement de certains joueurs, les jeunes mais pas uniquement. Une stratégie un peu forcée cet été par l’interdiction de recrutement et qui pourrait porter ses fruits. L’équipe de Bruno Genesio est en tout cas sur une excellente dynamique, avec quatre victoires de suite en Ligue 1 et un succès probant à Leverkusen en Europa League.
Articles Recommandés
Tv Brest Ol Sur Quelle Chaine Et A Quelle Heure
Ligue 1

TV : Brest - OL, sur quelle chaine et à quelle heure ?

Rennes Losc Les Compos 15h00 Sur Ligue 1
Ligue 1

Rennes - LOSC : les compos (15h00 sur Ligue 1+)

Om Moumbagna Accepte De Partir Pour Une Raison
OM

OM : Moumbagna accepte de partir pour une raison

Edf Zidane Marque Une Rupture Avec Deschamps Les Joueurs Adorent
Equipe de France

EdF : Zidane marque une rupture avec Deschamps, les joueurs adorent

Fil Info

TV : Brest - OL, sur quelle chaine et à quelle heure ?
Rennes - LOSC : les compos (15h00 sur Ligue 1+)
OM : Moumbagna accepte de partir pour une raison
EdF : Zidane marque une rupture avec Deschamps, les joueurs adorent
TV : La Ligue 1 sur Canal+ pour 400 ME, c’est non
PSG : Luis Enrique ouvre la porte à un départ surprise
OL : Maciel fait appel à Fonseca pour battre Brest
OM : Bruno Genesio a choisi sa première recrue hivernale
EdF : Zidane a aussi un œil sur la Ligue 2

Derniers commentaires

PSG : Luis Enrique ouvre la porte à un départ surprise

Je ne crois pas une seconde a cette "info" qui m'en paraît bien bidon !

EdF : Mayulu en équipe de France, ça se confirme

ok mais hier c’était dilettante avec les copains… 😕🇧🇷🇵🇹🇫🇷🇺🇦

EdF : Zidane marque une rupture avec Deschamps, les joueurs adorent

Bien évidemment qu’il n’y a pas photo, 2 mentalités tellement différentes… 😜🇧🇷🇵🇹🇫🇷🇺🇦

Affaire France Pierron, La Chaine L'Equipe s'est réveillée trop tard

ben tu maintiens de la m.erde...prefere jouer au football plutot qu'assister a la naissance de son enfant, tu fais pitié...une necessité ?? non mais t'es atteint toi, autant que pierron... Je plains tes enfants si t'en a mais j'en doute, si c'est le cas, les pauvres...le type prefere jouer au foot que d'assister a la naissance de ses propre enfant...pauvre type

PSG : Luis Enrique ouvre la porte à un départ surprise

Cet article me rappelle beaucoup d'autres similaires concernant DEMBELÉ,des qu'il rate un ou 2 match . Torres est un joueur du PSG à 100%

Ligue 1

CalendrierRésultats

Saison régulière

ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1Paris Saint Germain logo
Paris Saint Germain
2310721221012
2Paris logo
Paris
201062217107
3LOSC Lille logo
LOSC Lille
1895311266
4Olympique Lyonnais logo
O. Lyonnais
1795221578
5Rennes logo
Rennes
16951320191
6Olympique Marseille logo
O. Marseille
15950420137
7Monaco logo
Monaco
15943212102
8Nice logo
Nice
14942313121
9Lens logo
Lens
13941416133
10Toulouse logo
Toulouse
131034315141
11Brest logo
Brest
12933316124
12Lorient logo
Lorient
12933378-1
13Strasbourg logo
Strasbourg
10103161822-4
14Auxerre logo
Auxerre
10103161324-11
15Angers SCO logo
Angers SCO
89225917-8
16Troyes logo
Troyes
810226717-10
17Le Mans logo
Le Mans
791441118-7
18Le Havre logo
Le Havre
29027920-11

Loading