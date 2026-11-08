OM : La Provence démolit Longoria avec une phrase assassine

L’OM a tourné l’été dernier la page Pablo Longoria et se dirige vers un modèle bien différent à présent, notamment en ce qui concerne la gestion de l’effectif et les transferts à gogo.

Président de l’Olympique de Marseille de 2021 à 2026, Pablo Longoria n’aura laissé personne insensible dans la cité phocéenne. D’abord grâce à certains coups très malins sur le marché des transferts (Saliba, Gerson, Alexis Sanchez, Aubameyang, Mbemba…) mais aussi en raison de ses excès. Les dix ou quinze arrivées chaque été ont fini par lasser à l’OM et par montrer les limites d’une telle méthode. Un nouveau chapitre s’est ouvert cet été, avec une stratégie diamétralement opposée incarnée par Stéphane Richard, Grégory Lorenzi et Bruno Genesio.

L’idée est maintenant de composer avec un effectif plus stable en donnant davantage de temps à certains joueurs, y compris lorsqu’ils sont en difficulté. Cela commence à payer avec des éléments comme CJ Egan-Riley ou Himad Abdelli par exemple. La Provence s’en félicite dans son édition du jour et n’a pas manqué de lâcher un petit tacle les deux pieds décollés à l’encontre de l’ancien dirigeant espagnol de l’OM.

« Un peu de sens commun qui ne ressemble pas tellement à l’OM Circus habituel, mais qui porte ses fruits, indéniablement, ce qui tendrait à démontrer que des joueurs peuvent progresser quand ils ne sont pas écartés ou transférés tous les trois mois ou qu’un coach qu’on laisse travailler a plus de chances d’obtenir des résultats » a glissé La Provence au détour de son avant-match de Lens-OM, programmé ce dimanche soir à Bollaert.