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TV : Brest - OL, sur quelle chaine et à quelle heure ?

TV : Brest - OL, sur quelle chaine et à quelle heure ?

Ligue 1
parGuillaume Conte
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Découvrez l'heure, la date et la chaine pour suivre le match entre Brest et l'OL.
C’est parti pour le premier match de l’OL sans Paulo Fonseca en championnat, et ce sera à Brest, un terrain où il n’est pas facile de s’imposer en Ligue 1. Pour cette rencontre, en raison du déplacement des Lyonnais sur le terrain de San Sebastian ce jeudi, le match aura lieu ce dimanche 8 novembre.

A quelle heure le match entre Brest et l'OL ?

Le coup d’envoi sera donné à 17h15 au Stade Francis-Le-Blé. Pour les suiveurs de l’OL, et comme les supporters n’ont pas été autorisés à se rendre en Bretagne pour soutenir leur équipe, le match sera diffusé sur Ligue 1+, qui a la totalité des droits pour la Ligue 1 cette saison. La chaine pour suivre la rencontre uniquement sera Ligue 1+ 2. L’arbitre de la rencontre sera Jérémy Stinat pour ce match qui permettra à l’OL, en cas de victoire, de conserver sa place sur le podium.

Quelles compos pour les deux équipes ? 

Entre la Coupe d’Europe et le changement d’entraineur, difficile de savoir quelle sera la composition d’équipe choisie par Jorge Maciel.
La compo probable de Brest : Selvik - Lala, Tousart, Lloris, Locko - Chotard, Magnetti - Baldé, Doumbia, Mboup - Ajorque
La compo probable de l’OL : Greif - Athekame, Bacher, Kluivert, Abner - Nartey, Tessmann, Tolisso - Boudache, Merah, Nakamura
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franchement merah en faux 9 c'est une catastrophe .. ca n'apport rien dans l'animation offensive et en plus c'est une brindille il a passé plus de temps le cul sur le gazon que debout ... On a besoin d'un 9 on en a 2 faisons jouer les jeunes autant avoir un vrai neuf sur le terrain et puis c'est en jouant qu'on devient performant

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