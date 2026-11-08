L1 : Un seul absent de taille pour l’OM à Lens

Affaire France Pierron, La Chaine L'Equipe s'est réveillée trop tard

ben tu maintiens de la m.erde...prefere jouer au football plutot qu'assister a la naissance de son enfant, tu fais pitié...une necessité ?? non mais t'es atteint toi, autant que pierron... Je plains tes enfants si t'en a mais j'en doute, si c'est le cas, les pauvres...le type prefere jouer au foot que d'assister a la naissance de ses propre enfant...pauvre type