L’OL offre déjà quatre renforts à Carlos Vicens
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Je ne suis pas entièrement d'accord. Dembouz avait la finition, mais avec son poste d'allier, il débordait et perdait énormément de lucidité au moment de finir. En le remplacant en pointe, Dembouz n'avait plus cette perte de lucidité suite à l'effort du débordement, il pouvait donc utiliser sa qualité de finition. Torres c'est donc très différent, c'est un manque de qualité de finition. Pour autant, je pense qu'il peut la travailler
Si on devait liker à chaque fois que qq'un te traite d'idiot ou d'abruti, on passerait la journée à faire ca mdr T'es tellement un malade mental, que t'es le seul à pas te rendre compte que tout le monde se paye ta tete ici :)
Lucho a réussi a corriger le défaut de finition de Dembouz il réussira avec Ferran.
Que veux tu tout le monde ne joue pas au PSG !! 20 M€ en L1 c’est un "bon" deal pour la quasi totalité des clubs francais. Je pense que ton appreciation des valeurs n’a rien de comparable avec notre humble voir petit championnat constitue de petits clubs. Il est certain qu'entre le milliard de budget du Réal,les 6 clubs anglais qui jouent avec plus de 500M€ de budget et enfin un PSG qui doit tourner autour des 800, un joueur à 20M€ est vraiment le remplaçant du remplaçant.....
20m€ pour la BPL c'est le prix d'un lambda qui est remplaçant du remplaçant donc oui il pourrait être vendu pour 20m€
Ligue 1
Saison régulière
|Équipe
|Pts
|J
|V
|N
|D
|BP
|BC
|+/-
|23
|10
|7
|2
|1
|22
|10
|12
|20
|10
|6
|2
|2
|17
|10
|7
|18
|9
|5
|3
|1
|12
|6
|6
|17
|9
|5
|2
|2
|15
|7
|8
|16
|9
|5
|1
|3
|20
|19
|1
|15
|9
|5
|0
|4
|20
|13
|7
|15
|9
|4
|3
|2
|12
|10
|2
|14
|9
|4
|2
|3
|13
|12
|1
|13
|9
|4
|1
|4
|16
|13
|3
|13
|10
|3
|4
|3
|15
|14
|1
|12
|9
|3
|3
|3
|16
|12
|4
|12
|9
|3
|3
|3
|7
|8
|-1
|10
|10
|3
|1
|6
|18
|22
|-4
|10
|10
|3
|1
|6
|13
|24
|-11
|8
|9
|2
|2
|5
|9
|17
|-8
|8
|10
|2
|2
|6
|7
|17
|-10
|7
|9
|1
|4
|4
|11
|18
|-7
|2
|9
|0
|2
|7
|9
|20
|-11