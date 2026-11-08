L’OL offre déjà quatre renforts à Carlos Vicens

Attendu ce dimanche à Lyon pour succéder à Paulo Fonseca, Carlos Vicens ne va pas arriver seul dans la capitale des Gaules. L’entraîneur espagnol de 43 ans sera accompagné par quatre membres de son staff.

La succession de Paulo Fonseca se précise à l’Olympique Lyonnais. Tandis que Jorge Maciel assure l’intérim depuis le départ de l’entraîneur portugais au Sporting au début de la semaine, c’est ce dimanche que son successeur pourrait être officialisé. L’Equipe avance dans son édition du jour que Carlos Vicens, sans club depuis son départ de Braga il y a quelques jours, est attendu ce dimanche dans le Rhône pour visiter les installations de l’OL et finaliser les contours de son futur contrat. La question de son staff sera évidemment au coeur des questions et des tractations avec Matthieu Louis-Jean.

Quatre adjoints arrivent avec Vicens

Selon les informations du quotidien national, Carlos Vicens a d’ores et déjà obtenu le feu vert du board lyonnais pour débarquer avec certains de ses adjoints historiques. Le quotidien national nous apprend que Mario Enguidanos (34 ans), entraîneur adjoint, et Lander Iza Garcia (30 ans), chargé de la performance vont notamment épauler Carlos Vicens à l’Olympique Lyonnais. Deux autres membres de son staff présent à Braga sont eux aussi pressentis pour l’accompagner dans le Rhône : Jordi Lie Fernandez (49 ans) et Willy Alonso (51 ans).

Précisions importante, Hugo Guillemet nous apprend que Jorge Maciel a lui aussi de fortes chances de figurer dans le staff de Carlos Vicens. L’OL souhaite continuer à s’appuyer sur celui qui a connu Pierre Sage et Paulo Fonseca, et qui dispose d’une forte expérience du club. Reste à connaître quel sera son rôle précis au côté du nouvel entraîneur. Carlos Vicens n’arrivera en tout cas pas seul à l’OL, un critère important pour l’ancien coach espagnol de Braga, lequel disposera d’un salaire modeste en comparaison à Paulo Fonseca. Ses émoluments sont estimés à 100.000 euros bruts mensuels, bien loin des 400.000 euros bruts mensuels accordés à l’époque par John Textor à Fonseca.