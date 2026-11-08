ASSE : La star offensive des Verts inquiète

Une semaine après la gifle reçue à Guingamp, l’ASSE a retrouvé le sourire en battant Laval à Geoffroy-Guichard (2-0). Un match au cours duquel Thierno Ballo, auteur d’un excellent début de saison, n’a pas brillé.

L’ASSE retrouve un peu de marge en haut du classement. Grâce à son succès face à Laval samedi à Geoffroy-Guichard , l’équipe de Ian Cathro reprend trois points d’avance sur Nancy en tête de la Ligue 2 . Une belle opération pour les Verts, qui doivent ce succès aux buts de Cardona et de Breum, lesquels réalisent tous les deux un très bon début de saison. Thierno Ballo est également un joueur très important pour l’AS Saint-Etienne cette saison avec déjà 5 buts et 2 passes décisives en championnat.

Mais contre Laval ce samedi, l’ailier autrichien recruté pour 2,5 millions d’euros l’été dernier a tour raté ou presque comme le souligne Le Progrès, qui en fait son principal flop dans les rangs de l’ASSE sur ce match.

« Retrouvant son compère Irvin Cardona à la pointe de l’attaque après deux rencontres passées loin de lui, Thierno Ballo a semblé dépourvu de repères. Signalé hors-jeu à trois reprises, notamment dans des positions où il avait le jeu face à lui, l’attaquant autrichien a peiné. Y compris lorsqu’il arrivait à se retrouver en bonne posture. Pas avare d’efforts et provocateur balle au pied, il a trop souvent pris les mauvaises décisions, comme ce centre dans le vide (36e). Un match sans » a souligné le quotidien régional dans son édition du jour.

Du côté de Saint-Etienne, on espère que ce match raté de Thierno Ballo ne sera qu’une exception et que l’Autrichien retrouvera vite son meilleur niveau. Une réaction sera attendue lors de la prochaine journée contre Reims, un choc du haut de tableau que les Verts devront négocier au mieux.