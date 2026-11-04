OL : Lyon vote Didier Deschamps pour l'après Fonseca

Confronté au départ de Paulo Fonseca, l’OL doit réagir pour trouver un nouvel entraîneur. Carlos Vicens est le grand favori, mais une surprise n’est pas à exclure. Le nom de Didier Deschamps fait rêver certains supporters.

L’Olympique Lyonnais a officialisé la nouvelle ce mercredi matin. Paulo Fonseca n’est plus l’entraîneur de l’équipe puisque l’entraîneur de 53 ans va s’engager en faveur du Sporting Portugal, qui lui a offert un contrat jusqu’en 2030. Le club portugais va payer 5 millions d’euros à l’OL pour le transfert de son entraîneur. Matthieu Louis-Jean est désormais à pied d’oeuvre pour trouver le successeur de Paulo Fonseca . Le nom de Carlos Vicens, sans club depuis son départ de Braga, est évoqué avec insistance. Mais un autre nom fait davantage rêver les supporters lyonnais.

L'option Deschamps plaît aux supporters de l'OL

A l’occasion d’un sondage publié sur Foot01, nous vous avons demandé qui doit être le prochain entraîneur de l’Olympique Lyonnais pour la suite de la saison. Plusieurs options étaient possibles comme l’intérimaire Jorge Maciel, le favori Carlos Vicens, un candidat surprise, un entraîneur moins couteux ou… Didier Deschamps, libre depuis la fin de son mandat en équipe de France. Et contre toute attente, derrière Jorge Maciel (40%), c’est Didier Deschamps qui a récolté le plus de suffrages avec 23% sur un sondage qui a réuni près de 2.000 votants. L’option « un candidat surprise » arrive en troisième position avec 19%, devant le favori Carlos Vicens qui ne récolte que 12% des suffrages.