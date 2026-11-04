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OL : Lyon vote Didier Deschamps pour l'après Fonseca

OL : Lyon vote Didier Deschamps pour l'après Fonseca

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parCorentin Facy
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Confronté au départ de Paulo Fonseca, l’OL doit réagir pour trouver un nouvel entraîneur. Carlos Vicens est le grand favori, mais une surprise n’est pas à exclure. Le nom de Didier Deschamps fait rêver certains supporters.
L’Olympique Lyonnais a officialisé la nouvelle ce mercredi matin. Paulo Fonseca n’est plus l’entraîneur de l’équipe puisque l’entraîneur de 53 ans va s’engager en faveur du Sporting Portugal, qui lui a offert un contrat jusqu’en 2030. Le club portugais va payer 5 millions d’euros à l’OL pour le transfert de son entraîneur. Matthieu Louis-Jean est désormais à pied d’oeuvre pour trouver le successeur de Paulo Fonseca. Le nom de Carlos Vicens, sans club depuis son départ de Braga, est évoqué avec insistance. Mais un autre nom fait davantage rêver les supporters lyonnais.

L'option Deschamps plaît aux supporters de l'OL

A l’occasion d’un sondage publié sur Foot01, nous vous avons demandé qui doit être le prochain entraîneur de l’Olympique Lyonnais pour la suite de la saison. Plusieurs options étaient possibles comme l’intérimaire Jorge Maciel, le favori Carlos Vicens, un candidat surprise, un entraîneur moins couteux ou… Didier Deschamps, libre depuis la fin de son mandat en équipe de France. Et contre toute attente, derrière Jorge Maciel (40%), c’est Didier Deschamps qui a récolté le plus de suffrages avec 23% sur un sondage qui a réuni près de 2.000 votants. L’option « un candidat surprise » arrive en troisième position avec 19%, devant le favori Carlos Vicens qui ne récolte que 12% des suffrages.
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Les supporters de l’OL verraient donc d’un très bon oeil une hypothétique arrivée de Didier Deschamps, malgré son passif en tant que joueur et entraîneur du rival marseillais. Reste que pour l’instant, la piste menant à l’ex-sélectionneur de l’équipe de France n’a pas été évoquée dans la presse. Didier Deschamps fait même l'objet de rumeurs l’envoyant à la Juventus Turin en cas de départ de Luciano Spalletti. Il reste néanmoins intéressant de voir que, même s’il a été critiqué avec les Bleus, Didier Deschamps garde une très belle cote auprès des suiveurs de la Ligue 1.

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Ben c est toi qui ne sait pas ... Ce n est pas le choix de Mediapro le probleme, c est l absence de garantie juridique protégeant la LFP en cas d impayés, c est le fait qu une fois mis devant le fait accompli, la LFP n avait aucuns moyens de se premunir fasse a la mauvaise foi de Mediapro et son president et que meme devant les tribunaux, c est tout le foot Francais qui aurait ete mis en peril. Labrune n a fait qu hériter de cette situation, concernant Mediapro il avait les mains lies, par contre se désolidariser de C+ et de son fait, mais cela a permis a la L1 pendant cette période d avoir plus de 700M de droits TV ...

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doit être bien triste la vie de Triso33 et djiayamescouilles….

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